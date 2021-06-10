«Сморгонь» — «Слуцк». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (12.06.2021)

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сегодня, 00:43

12 июня пройдет матч очередного тура чемпионата Беларуси, в котором «Сморгонь» на стадионе «Юность» сыграет против «Слуцка». Мы приготовили обзор ставок букмекеров и прогноз на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Слуцк» фаворитом в этой встрече. Поставить на победу гостей БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.61, ничья идет за 3.86, а победа «Сморгони» оценивается котировкой 4.95.

На результативность поединка предложена такая линия: ТБ (2,5) голов – 1.87, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Сморгонь» показывает очень слабые результаты в Высшей лиге. К 12 туру команда подходит с серией из пяти проигрышей кряду. Единственную победу в чемпионате «медведи» оформили в домашней игре против «Спутника» (2:0), а в последней игре сегодняшние хозяева крупно уступили в гостях «Витебску» (0:5).

В турнирной таблице лиги «Сморгонь» занимает предпоследнее место, набрав четыре очка. Главного аутсайдера «Спутник» команда опережает только по дополнительным показателям.

«Слуцк» тоже не может похвастаться особыми успехами в этом сезоне. На счету «сахарных» 10 очков и двенадцатая строчка в турнирной таблице с такими показателями: две победы, четыре ничьих и пять поражений.

В прошлом туре Высшей лиги «Слуцк» добился домашней победы над «Ислочью» (2:1). Прежде команда не могла победить в шести поединках кряду.

Информация для ставок

«Слуцк» побеждал «Сморгонь» в 4 прошлых очных встречах

«Сморгонь» не забивала голы в 4 предыдущих встречах со «Слуцком»

В 3 из 4 предыдущих матчей «Слуцка» выиграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Очевидно, что «Сморгонь» уступает в классе большинству клубов Высшей лиги. Из-за этого команда не набирает очки и регулярно уступает соперникам. «Слуцк» хорошо проявил себя в прошлом туре, поэтому в этой встрече гости вполне могут рассчитывать на победу над соперником, которого они стабильно обыгрывают в очных встречах. Предлагаем сыграть ставку на победу «Слуцка» по коэффициенту 1.61 в БК Мелбет.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на ТМ 2.5 в матче Эстония — Латвия.