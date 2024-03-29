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«Сочи» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (30.03.2024)

вчера, 12:17
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают преимущество гостям по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Сочи» будет стоить 3.45, а ничью можно поставить по 3.55. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.78.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.85 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Сочи» на данный момент занимает последнее место в РПЛ и является одним из главных кандидатов на вылет. Команда набрала 13 очков и от спасительного 12 места занимает семь пунктов. Коллективу нужно срочно менять результаты в лучшую сторону, пока ситуацию можно исправить. Любые набранные очки с ЦСКА будут хорошим итогом в этой встрече. В прошлой игре кубка России «Сочи» проиграл по пенальти (1:2), а ранее сыграл вничью с «Локомотивом» в РПЛ (2:2).

ЦСКА неплохо начал вторую часть сезона и добивался хороших результатов, что позволило команде выйти на четвертое место. «Армейцы» набрали уже 32 балла, но отстают от ближайшего соперника на шесть пунктов. Чтобы не пропустить вперед «Спартак» и «Локомотив» гостям нужно побеждать аутсайдера и укрепляться на своей позиции. Два последних официальных поединка ЦСКА закончились победами над «Ростовом» и «Крыльями Советов» с одинаковым счетом (2:0).

Информация для ставок

  • «Сочи» выиграл четыре из десяти последних домашних поединков
  • ЦСКА выиграл лишь один матч из пяти последних встреч с «Сочи» при двух поражениях
  • Московский клуб смог победить только в одной игре из десяти последних встреч на выезде

Прогноз

ЦСКА имеет не лучшую статистику с «Сочи» и вполне могу потерять очки, несмотря на разное положение команд в турнирной таблице. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 13:03
Вместо победы, хочется взять ИТ ЦСКА на больше, который имеет все шансы пройти. С Морено команда хозяев старается играть больше в контроль мяча, но поскольку людей новых много, то не всегда все получается стабильно, а в обороне по-прежнему царит хаос. ЦСКА класснее, сыграннее. В атаке у армейцев появилась вариативность с Мусаевым, создают гости немало и уж последней команде чемпионата ЦСКА явно по силам забить 2 мяча за такой хороший КФ, как и в Самаре.
b6dkjv439s5v
b6dkjv439s5v
вчера в 12:27
Сочи может очки, так что ЦСКА даже если фаворит может потерять очки.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 12:23
Обе команды забьют и гости победят. ЦСКА фаворит.
Гость
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