«Сочи» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (30.03.2024)

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вчера, 12:17

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают преимущество гостям по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Сочи» будет стоить 3.45, а ничью можно поставить по 3.55. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.78.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.85 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Сочи» на данный момент занимает последнее место в РПЛ и является одним из главных кандидатов на вылет. Команда набрала 13 очков и от спасительного 12 места занимает семь пунктов. Коллективу нужно срочно менять результаты в лучшую сторону, пока ситуацию можно исправить. Любые набранные очки с ЦСКА будут хорошим итогом в этой встрече. В прошлой игре кубка России «Сочи» проиграл по пенальти (1:2), а ранее сыграл вничью с «Локомотивом» в РПЛ (2:2).

ЦСКА неплохо начал вторую часть сезона и добивался хороших результатов, что позволило команде выйти на четвертое место. «Армейцы» набрали уже 32 балла, но отстают от ближайшего соперника на шесть пунктов. Чтобы не пропустить вперед «Спартак» и «Локомотив» гостям нужно побеждать аутсайдера и укрепляться на своей позиции. Два последних официальных поединка ЦСКА закончились победами над «Ростовом» и «Крыльями Советов» с одинаковым счетом (2:0).

Информация для ставок

«Сочи» выиграл четыре из десяти последних домашних поединков

ЦСКА выиграл лишь один матч из пяти последних встреч с «Сочи» при двух поражениях

выиграл лишь один матч из пяти последних встреч с «Сочи» при двух поражениях Московский клуб смог победить только в одной игре из десяти последних встреч на выезде

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