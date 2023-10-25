«Спарта» Прага — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Европы (26.10.2023)

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25 октября 2023, 19:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спарта». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.98. Победа «Рейнджерс» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Спарта» Прага является очень амбициозным клубом, который нацелен на выход в плей-офф. На данный момент коллектив набрал три очка, как и все соседи по группе, поэтому предстоящий поединок очень многое решает. В случае победы команда завладее хорошим преимуществом, которое останется реализовать в оставшихся поединках. Два последних матча «Спарты» завершились разгромом «Ческе-Будеевице» (4:0) и выездной победой над «Градец-Крапове» (3:1).

«Рейнджерс» также, как и остальные команды набрал три очка и настраивается более продуктивно выступать в следующих турах. Команда недавно была в шаге от кубка, но теперь должна заново доказывать свою силу. Гости вполне могут и замахнуться на победу в этой встрече при определенных обстоятельствах. В прошлом туре «Рейнджерс» крупно обыграл «Хиберниан» (4:0), а ранее на выезде одолел «Сент-Миррен» (3:0).

Информация для ставок

«Спарта» выиграла восемь из десяти последних поединков во всех турнирах

Пять последних матчей «Рейнджерс» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в четырех последних встречах

Прогноз

Оба коллектива выглядят нестабильно, и лучшим вариантом в этом матче будет взять голы каждой из команд. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.