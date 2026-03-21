Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАргентина. Суперлига 2026

«Ривер Плейт» получит до 100 млн долларов на улучшение инфраструктуры

вчера, 22:59

«Ривер Плейт» получил одобрение на международное финансирование в размере до 100 млн долларов США, предназначенное для развития социальной, образовательной и спортивной инфраструктуры, а также для работ по расширению и реконструкции стадиона «Монументаль».

Финансирование будет организовано совместно с BID Invest — подразделением по финансированию частного сектора группы межамериканского банка развития (IDB Group) — и банком развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF), ведущими многосторонними кредитными организациями в области развития в регионе. Обе организации внесут равные доли в общую сумму финансирования.

Проект будет способствовать расширению нового здания института «Ривер Плейт» и молодежного общежития «Каса Ривер». Расширение стадиона будет способствовать повышению комфорта зрителей, увеличению и диверсификации источников дохода, увеличению вместимости для проведения мероприятий, снижению шума и более активному использованию стадиона в течение всего года. Клуб направит не менее 25 % дополнительных доходов, полученных от расширения стадиона, на дополнительные стипендии и развитие дополнительной спортивной и социальной инфраструктуры через фонд социальных реинвестиций.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Alex_67
сегодня в 00:26
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     