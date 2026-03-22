Реконструкция крыши «Камп Ноу» вынудит «Барселону» снова сменить стадион

сегодня, 08:39

По информации источника, монтаж новой крыши стадиона, запланированный на лето 2027 года, займет семь месяцев вместо расчетных четырех с половиной.

Проведение матчей в этот период будет невозможным. Руководство клуба рассматривало вариант с переносом части игр на выезд, однако при худшем сценарии «сине-гранатовым» придется искать временную арену.

Возвращение на «Олимпийский стадион Монжуик» обременительно финансово, а «Эстади Йохан Круифф» не проходит по регламенту Ла Лиги из-за малой вместимости.

112910415
сегодня в 09:49
печально
пират Елизаветы
сегодня в 09:20
выборы закончились, теперь болельщиков спросим покинут Камп Ноу))
Гость
