«Балтика» разгромила «Сочи» в матче РПЛ

вчера, 22:42

«Балтика» обыграла «Сочи» (4:0) в матче 22-го тура РПЛ .

На 5-й минуте Сергей Волков отправил мяч в свои ворота. На 12-й минуте Александр Филин удвоил преимущество хозяев. На 84-й минуте Максим Петров реализовал пенальти. На 87-й минуте Михаил Рядно отправил четвёртый гол ворота гостей. В дополнительное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Сочи» Кирилл Заика.

«Балтика» идёт на 3-м месте (42 очка), «Сочи» занимает 16-е место (9 очков).