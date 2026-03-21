«Балтика» разгромила «Сочи» в матче РПЛ

вчера, 22:42
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)4 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Балтика» обыграла «Сочи» (4:0) в матче 22-го тура РПЛ.

На 5-й минуте Сергей Волков отправил мяч в свои ворота. На 12-й минуте Александр Филин удвоил преимущество хозяев. На 84-й минуте Максим Петров реализовал пенальти. На 87-й минуте Михаил Рядно отправил четвёртый гол ворота гостей. В дополнительное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Сочи» Кирилл Заика.

«Балтика» идёт на 3-м месте (42 очка), «Сочи» занимает 16-е место (9 очков).

просто Tomson
сегодня в 00:40
ТАВ !!!
просто Tomson
сегодня в 00:27
Как вышли в РПЛ (подло отцепив Черноморец) так и играют и это не про Балтику
STVA 1
вчера в 23:54
Болел Балтики с Победой! Ну а Сочи...готовится к ФНЛ , где Новороссийск, которому вы не дали играть на стадионе своем надерёт всем задни-цу))
shur
вчера в 23:41
А впереди еще три дня и три ночи, И шашлычок под коньячок - вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи За то, что свел меня с тобой. От Трофима с соболезнованием...!!!
CCCP1922
вчера в 23:17
Команда Андрея Талалаева внешне без труда расправилась с подопечными Игоря Осинькина и поднялась на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. Работает Суворовский принцип — тяжело в учении, легко в бою... Что дальше? Дальше готовиться к каждому следующему матчу и играть в свой футбол. Надо принять во внимание, что не всем нравится то, что делает Балтика. Кстати, Калининградцы, пропустили всего девять мячей. Четырнадцать матчей сыграли на НОЛЬ. Нужно опасаться недоброжелателей, каждый из них способен вставлять палки в колёса. Надеюсь, Бог, поможет Балтике достичь результата, который она заслуживает.
Варвар7
вчера в 23:01
Что такое в душе предполагал , но боялся сглазить - молчал... Балтийцев с Победой !!!
Futurista
вчера в 23:01
Сочно Сочи обыграли...
25процентный клоун
вчера в 23:00
Респект Андрею за команду.
Держись, Андрей и давай ещё футбол и ещё
За адекватность
вчера в 22:49, ред.
Принципиальность может и хорошо. но.... Счет 4-0, накидываете 4 минуты, к ним еще одну, на ней вырисовывается красная карточка, естественно проверка ВАР, в итоге переиграли грубо 9 минут Может и не прав, но к чему это все при таком счете. Добавь условно 2 минуты да давай финальный свисток. Ну это в качестве лирического отступления. А по матчу, то хозяева поля за первые 12 минут по сути закрыли вопрос о победителе матча, потом спокойно контролировали ход игры и довели дело до разгрома. За всем этим делом с печальным взглядом наблюдал И.В.Осинькин. Гости конечно пытались в тайме втором как-то изменить ход неудачно складывающегося матча, но безуспешно. В общем болельщиков "Балтики" с победой, ну а "Сочи"... Вспомнилось "Крутое пике" из старого юмористического киножурнала Каламбур."Пассажирский самолёт «Бройлер-747» терпит крушение над водами Атлантического океана в течение 325 серий. Экипаж лайнера отважно борется за спасение жизней пассажиров." Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Гость
