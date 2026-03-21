Врач тульского «Арсенала» спас жизнь двум пассажирам самолета

вчера, 23:38

Главный врач «Арсенала» из Тулы Аркадий Чмуневич спас жизнь двум пассажирам самолета, следовавшего из Москвы в Хабаровск.

В субботу во время перелёта тульской команды на матч Первой лиги со « СКА -Хабаровск» одна из пассажирок рейса почувствовала себя плохо. Резко снизилось артериальное давление, произошла потеря сознания. Врач тульского клуба оказал неотложную помощь и до самой посадки следил за состоянием пациентки. Во время полета приступы несколько раз повторялись.

За 2 часа до посадки в Хабаровске специалист был вызван бортпроводниками по громкой связи в другую часть салона самолёта для помощи мужчине, у которого произошёл эпилептический приступ. Доктор Чмуневич оказал необходимую неотложную помощь и по прилёту передал обоих пациентов медикам.

