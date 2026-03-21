Врач тульского «Арсенала» спас жизнь двум пассажирам самолета

вчера, 23:38

Главный врач «Арсенала» из Тулы Аркадий Чмуневич спас жизнь двум пассажирам самолета, следовавшего из Москвы в Хабаровск.

В субботу во время перелёта тульской команды на матч Первой лиги со «СКА-Хабаровск» одна из пассажирок рейса почувствовала себя плохо. Резко снизилось артериальное давление, произошла потеря сознания. Врач тульского клуба оказал неотложную помощь и до самой посадки следил за состоянием пациентки. Во время полета приступы несколько раз повторялись.

За 2 часа до посадки в Хабаровске специалист был вызван бортпроводниками по громкой связи в другую часть салона самолёта для помощи мужчине, у которого произошёл эпилептический приступ. Доктор Чмуневич оказал необходимую неотложную помощь и по прилёту передал обоих пациентов медикам.

Чмуневич прокомментировал:

Это не первый случай, когда нашей медицинской службе случается оказывать помощь на борту самолёта, стараемся такие случаи не афишировать, так как это часть нашей работы, но вот спасать за один рейс двух пациентов прежде не приходилось.

При огромной личной поддержке министра здравоохранения Тульской области Сергея Мухина мы часто проходим различные тренинги по неотложной помощи для болельщиков на фан-зоне с участием Центра медицины катастроф и в ближайшем времени проведем уже ставшие традиционными тренинги по неотложной помощи для футболистов, тренеров и персонала клуба.

Все новости
Погребняк оценил премьеру фильма «„Зенит“ навсегда»
Вчера, 14:27
Шаронов назвал своих любимых музыкальных исполнителей
20 марта
Холанд начал отращивать бороду, Слуцкий сходил на концерт Image Dragons. Как футболисты провели эту неделю
20 мартаЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии5
Инфантино надеется на участие сборной Ирана в ЧМ-2026
19 марта
Глушаков пока не видит себя в политике
18 марта
ЦСКА вернется в Москву через Ставрополь
18 марта
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:26
Уважение врачам, ситуация не простая
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:21
Широка страна моя родная... А врач молодец - спас жизнь людям. Такие на вес золота.
Гость
