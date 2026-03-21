Врач тульского «Арсенала» спас жизнь двум пассажирам самолета

Главный врач «Арсенала» из Тулы Аркадий Чмуневич спас жизнь двум пассажирам самолета, следовавшего из Москвы в Хабаровск.
В субботу во время перелёта тульской команды на матч Первой лиги со «СКА-Хабаровск» одна из пассажирок рейса почувствовала себя плохо. Резко снизилось артериальное давление, произошла потеря сознания. Врач тульского клуба оказал неотложную помощь и до самой посадки следил за состоянием пациентки. Во время полета приступы несколько раз повторялись.
За 2 часа до посадки в Хабаровске специалист был вызван бортпроводниками по громкой связи в другую часть салона самолёта для помощи мужчине, у которого произошёл эпилептический приступ. Доктор Чмуневич оказал необходимую неотложную помощь и по прилёту передал обоих пациентов медикам.
Чмуневич прокомментировал:
Это не первый случай, когда нашей медицинской службе случается оказывать помощь на борту самолёта, стараемся такие случаи не афишировать, так как это часть нашей работы, но вот спасать за один рейс двух пациентов прежде не приходилось.
При огромной личной поддержке министра здравоохранения Тульской области Сергея Мухина мы часто проходим различные тренинги по неотложной помощи для болельщиков на фан-зоне с участием Центра медицины катастроф и в ближайшем времени проведем уже ставшие традиционными тренинги по неотложной помощи для футболистов, тренеров и персонала клуба.