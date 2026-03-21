«Эвертон» разгромил «Челси» в матче АПЛ

вчера, 22:31
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)3 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Эвертон» обыграл «Челси» (3:0) в матче 31-го тура АПЛ.

На 33-й минуте Бету вывел «Эвертон» вперед. На 62-й минуте Бету оформил дубль. На 76-й минуте Илиман Ндиайе довёл счёт до разгромного.

«Эвертон» идёт на 7-м месте (46 очков), «Челси» занимает 6-е место (48 очков),

Источник: soccer.ru Фото: ФК Эвертон
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:43
...вот у них чутьё какое то в жилах течёт! Во время Абрам продал это чудо!
lazzioll
вчера в 23:41
еще играть семь туров - на 4-5 ЛЧ места могут вообще команд шесть зайти если не больше. все зависит от календаря и нагрузок.
пират Елизаветы
вчера в 23:22
Челси и Ливерпуль поборются, кто кому отдаст ЛЧ?
lk_483777
вчера в 22:48
Челси похоже как и Ливерпуль - бессильные и изнеможденные после ЛЧ.
Тут уже ничего не поделать...
SHEFFIELD UNITED
вчера в 22:38
Вах Вах вах
A.S.A
вчера в 22:36
"Ириски" оказались не по зубам "пенсионерам"....
Пока в верхах Челси не будет сплоченности, ничего хорошего для клуба не будет...
Уволили Мареску, при котором команда обрела характер, и заменили его на "зеленого" Росеньора, теперь ни характера, ни хребта....
Отдельный респект Мойесу!
Karkaz
вчера в 22:32
Челси поплыл
Гость
