«Эвертон» разгромил «Челси» в матче АПЛ

вчера, 22:31

«Эвертон» обыграл «Челси» (3:0) в матче 31-го тура АПЛ .

На 33-й минуте Бету вывел «Эвертон» вперед. На 62-й минуте Бету оформил дубль. На 76-й минуте Илиман Ндиайе довёл счёт до разгромного.

«Эвертон» идёт на 7-м месте (46 очков), «Челси» занимает 6-е место (48 очков),