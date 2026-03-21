«Эвертон» разгромил «Челси» в матче АПЛ

«Эвертон» обыграл «Челси» (3:0) в матче 31-го тура АПЛ.
На 33-й минуте Бету вывел «Эвертон» вперед. На 62-й минуте Бету оформил дубль. На 76-й минуте Илиман Ндиайе довёл счёт до разгромного.
«Эвертон» идёт на 7-м месте (46 очков), «Челси» занимает 6-е место (48 очков),
Тут уже ничего не поделать...
Пока в верхах Челси не будет сплоченности, ничего хорошего для клуба не будет...
Уволили Мареску, при котором команда обрела характер, и заменили его на "зеленого" Росеньора, теперь ни характера, ни хребта....
Отдельный респект Мойесу!
