«Специа» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (15.05.2021)

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сегодня, 21:06

В 37-м туре Серии А «Специа» дома примет «Торино». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.52 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.1, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 3.2.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.8. Низовой исход матча несильно отличается от противоположного. ТМ 2.5 идёт по коэффициенту 1.98. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Специа» продолжает борьбу за выживание и после 36-го тура находится на спасающей 17-й позиции в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре пункта. Команда имеет неприятную безвыигрышную серию, в последнем туре сыграли вничью с «Сампдорией» (2:2), а еще чуть ранее разгромно проиграли «Наполи» (1:4). Такие результаты любимцев не добавляют оптимизма болельщикам, но, похоже, что сезон будет спасен.

«Торино», имея игру в запасе, находится всего на одну строчку выше. Сезон туринский клуб провалил, чего стоит только домашнее поражение от «Милана» (0:7) в последнем туре. Команда захочет реабилитироваться перед своими болельщиками и закрыть вопрос с оформлением прописки в элите на будущий сезон.

Информация для ставок

«Торино» победил всего один раз в последних пяти матчах

Игра первого круга закончилась ничьей (0:0)

Безвыигрышная серия «Специи» насчитывает шесть поединков

«Специа» пропускает в гостях 11 матчей подряд

Прогноз

В матче двух борцов за выживание ждем битву на каждом сантиметре поля с небольшим преимуществом «Торино». Сделать ставку на Х2 + ТМ 3.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.