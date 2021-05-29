«Спортинг» — «Альмерия». Прогноз на матч Сегунды (30.05.2021)

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вчера, 22:58

30 мая 2021 года в рамках последнего тура испанской Сегунды встретятся «Спортинг» и «Альмерия». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Спортинг». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.60 и на победу «Альмерии» по 3.85.

Форма команд

«Спортинг» набрал 65 пунктов. Клуб расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 17 поединков, 14 раз играла вничью и проигрывала в десяти матчах. У клуба в активе 37 забитых и 26 пропущенных.

«Альмерия» рискует упустить шанс попасть в Примеру через стыковые матчи, если проиграет этот поединок. Клуб набрал 70 пунктов и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе «Альмерии» — 20 побед, десять ничьих и 11 поражений. У клуба в активе 59 забитых и 40 пропущенных.

● «Альмерия» выиграла два матча из последних пяти

● «Спортинг» выиграл 11 матчей из 20 на своем поле в этом сезоне

● «Альмерия» пропустила семь голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру: «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.90.

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