«Спортинг» — «Вильярреал». Прогноз на матч Кубка Испании (06.01.2022)

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04 января 2022, 16:50

«Спортинг» примет на своем стадионе «Вильярреал» в рамках 1/16 Кубка Испании по футболу. Поединок запланирован на 6 января 2022 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Вильярреал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа хозяев поля в 4.00. Дополнительная ставка на эту игру в Испании — тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 2.20.

Форма команд

Хихонский «Спортинг» выступает в Испанской Сегунде и выглядит там неплохо. В прошлом сезоне результаты были лучше, но и сейчас «Спортинг» не изменяет себе, лишь немного отстает от прежнего графика. В последних встречах испанцы сыграли вничью с «Луго» 1:1, а также выиграли у «Ибицы» 0:2 и обыграли «Алькоркон» со счетом 2:1. Клуб находится на правильном пути и может далеко пройти в Кубке Испании, если преодолеет «Вильярреал».

«Вильярреал» начал сезон в Примере не лучшим образом. Команда не набирала очки и часто пропускала. Сейчас коллектив Унаи Эмери играет лучше. «Желтая субмарина» часто побеждает и очень много забивает. В последних встречах команда обыграла «Леванте» и «Алавес», забив им в сумме десять мячей и пропустив лишь два гола. Также клуб Унаи Эмери справился с «Реал Сосьедад», игра завершилась со счетом 1:3 в пользу «Вильярреала».

Информация для ставок

«Вильярреал» победил в шести играх кряду

«Альмерия» проиграла лишь один матч из последних десяти

У «Вильярреала» 13 забитых мячей в трех последних встречах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.87. Букмекеры не уверены, что «Спортинг» сможет ответить хотя бы одним голом в ворота такого сильного «Вильярреала».

