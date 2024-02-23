«Страсбур» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (24.02.2024)

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вчера, 21:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Бреста» составляет 2.55. Поставить на «Страсбур» можно за 3.05, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Страсбур» является типичным середняком и на данный момент занимает 10 место с 25 баллами. Команда отстает от ближайшего соперника на пять пунктов и вряд ли сможет побороться за места в еврокубках. В предстоящей встрече с «Брестом» хозяева постараются отнять очки у одного из лидеров Лиги 1 и скинуть его со второй позиции. Два последних матча «Страсбура» завершились поражениями от «Лорьяна» и «Ланса» с одинаковым счетом (1:3).

«Брест» продолжает удивлять болельщиков по всей стране и любителей французского футбола. Команда удерживает второе место с 40 баллами и опережает «Ниццу» на один пункт. Коллектив уже не сможет догнать « ПСЖ », если не считать теоретические шансы, поэтому попробует зацепиться за топ-4, чтобы сыграть в Лиге чемпионов и получить хорошее финансовое вознаграждение. Два последних матча «Бреста» завершились домашней победой над «Марселем» (1:0) и ничьей на выезде с «Клермоном» (1:1).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Страсбура» завершились исходом «обе забьют»

«Брест» проиграл три из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Брест» будет играть очень аккуратно и выжидать свой шанс, чтобы минимизировать риски поражения. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.