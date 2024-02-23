«Страсбур» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (24.02.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Бреста» составляет 2.55. Поставить на «Страсбур» можно за 3.05, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.
|
- : -
сегодня, 23:00
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.
Форма команд
«Страсбур» является типичным середняком и на данный момент занимает 10 место с 25 баллами. Команда отстает от ближайшего соперника на пять пунктов и вряд ли сможет побороться за места в еврокубках. В предстоящей встрече с «Брестом» хозяева постараются отнять очки у одного из лидеров Лиги 1 и скинуть его со второй позиции. Два последних матча «Страсбура» завершились поражениями от «Лорьяна» и «Ланса» с одинаковым счетом (1:3).
«Брест» продолжает удивлять болельщиков по всей стране и любителей французского футбола. Команда удерживает второе место с 40 баллами и опережает «Ниццу» на один пункт. Коллектив уже не сможет догнать «ПСЖ», если не считать теоретические шансы, поэтому попробует зацепиться за топ-4, чтобы сыграть в Лиге чемпионов и получить хорошее финансовое вознаграждение. Два последних матча «Бреста» завершились домашней победой над «Марселем» (1:0) и ничьей на выезде с «Клермоном» (1:1).
Информация для ставок
- Семь последних матчей «Страсбура» завершились исходом «обе забьют»
- «Брест» проиграл три из десяти последних матчей на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Брест» будет играть очень аккуратно и выжидать свой шанс, чтобы минимизировать риски поражения. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.