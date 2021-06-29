«Суд Америка» — «Прогресо». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (29.06.2021)

1624930135

вчера, 04:28

«Суд Америка» сыграет с «Прогресо» в рамках 8-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение «Прогресо». На победу гостей можно поставить по коэффициенту 2.4. Победа «Суд Америки» оценивается в 2.85. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.2.

Форма команд

«Суд Америка» набрала 7 баллов и расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице. На счету команды две победы, одна ничья и четыре поражения. В этом сезоне клуб забил 5 голов и пропустил 11 мячей. «Суд Америка» очень уверенно начала турнир, стартовав с двух побед, но затем набрала лишь одно очко за пять туров.

Ситуация «Прогресо» выглядит еще безнадежнее, ведь клуб находится на 14-й строчке и набрал только 4 очка. В нынешнем сезоне команда не выиграла ни одного поединка, четыре раза сыграла вничью и проиграла в трех матчах. На счету клуба 3 забитых мяча и 11 пропущенных голов.

Информация для ставок

«Прогресо» не побеждает девять матчей подряд

«Суд Америка» не выигрывает пять матчей кряду

«Прогресо» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничью или победу «Суд Америки» по коэффициенту 1.5.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.05 на тотал больше 2.5 голов в матче «Интер» Турку — «Лахти».