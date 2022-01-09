Судан – Гвинея-Бисау. Прогноз на матч КАН-2022 (11.01.2022)

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09 января 2022, 12:36

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Фонбет умеренным фаворитом этой встречи считают номинальных гостей. Ставки на победу сборной Гвинеи-Бисау можно разместить по коэффициенту 2.27. За ничейный исход игры выставлена цена 2.87, а победа Судана идет в линии по котировке 3.70.

Также в линии букмекера с ощутимым преимуществом идут ставки на низовой формат противостояния. Сыграть ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.42, ТБ (2,5) – 2.65.

Форма команд

Два последних матча сборной Судана носили товарищеский формат. Команда уступила в контрольной встрече Эфиопии (2:3), а также сыграла вничью с Зимбабве (0:0).

Прежде Судан безуспешно выступил на Арабском Кубке, где сборная заняла последнее место в группе D, проиграв все три матча с общим счетом 0:1 Ливану, Алжиру и Египту.

Футболисты Гвинеи-Бисау последние игры проводили в квалификации Чемпионата мира. Команда смогла набрать только шесть очков за шесть туров группы I, заняв итоговое второе место, и лившись права продолжить выступления в отборочном цикле. Отметим, что в решающих поединках Гвинея-Бисау сыграла вничью с Гвинеей (0:0) и Суданом (0:0).

Информация для ставок

Гвинея-Бисау не забивала голы в 4 прошлых матчах

Судан не забивал голы в 4 из последних 5 матчей всех турниров

Предыдущая очная встреча соперников завершилась вничью 0:0

Прогноз

Сборным Судана и Гвинеи-Бисау очень трудно даются забитые голы. В связи с этим, обе команды действуют в прагматичном стиле, отдельное внимание уделяя защите. Рекомендуем воспользоваться ставкой на ТМ(2) голов, которая в линии букмекерской конторы Фонбет доступна по коэффициенту 1.74.