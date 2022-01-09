Судан – Гвинея-Бисау. Прогноз на матч КАН-2022 (11.01.2022)

Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской компании Фонбет умеренным фаворитом этой встречи считают номинальных гостей. Ставки на победу сборной Гвинеи-Бисау можно разместить по коэффициенту 2.27. За ничейный исход игры выставлена цена 2.87, а победа Судана идет в линии по котировке 3.70.
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сегодня, 22:00
Также в линии букмекера с ощутимым преимуществом идут ставки на низовой формат противостояния. Сыграть ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.42, ТБ(2,5) – 2.65.
Форма команд
Два последних матча сборной Судана носили товарищеский формат. Команда уступила в контрольной встрече Эфиопии (2:3), а также сыграла вничью с Зимбабве (0:0).
Прежде Судан безуспешно выступил на Арабском Кубке, где сборная заняла последнее место в группе D, проиграв все три матча с общим счетом 0:1 Ливану, Алжиру и Египту.
Футболисты Гвинеи-Бисау последние игры проводили в квалификации Чемпионата мира. Команда смогла набрать только шесть очков за шесть туров группы I, заняв итоговое второе место, и лившись права продолжить выступления в отборочном цикле. Отметим, что в решающих поединках Гвинея-Бисау сыграла вничью с Гвинеей (0:0) и Суданом (0:0).
Информация для ставок
- Гвинея-Бисау не забивала голы в 4 прошлых матчах
- Судан не забивал голы в 4 из последних 5 матчей всех турниров
- Предыдущая очная встреча соперников завершилась вничью 0:0
Прогноз
Сборным Судана и Гвинеи-Бисау очень трудно даются забитые голы. В связи с этим, обе команды действуют в прагматичном стиле, отдельное внимание уделяя защите. Рекомендуем воспользоваться ставкой на ТМ(2) голов, которая в линии букмекерской конторы Фонбет доступна по коэффициенту 1.74.