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Судан – Гвинея-Бисау. Прогноз на матч КАН-2022 (11.01.2022)

09 января 2022, 12:36

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Фонбет умеренным фаворитом этой встречи считают номинальных гостей. Ставки на победу сборной Гвинеи-Бисау можно разместить по коэффициенту 2.27. За ничейный исход игры выставлена цена 2.87, а победа Судана идет в линии по котировке 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.522.882.42
Мелбет 3.42 2.83 2.44
1XBET 3.42 2.83 2.44
BetBoom 3.10 2.87 2.40

Также в линии букмекера с ощутимым преимуществом идут ставки на низовой формат противостояния. Сыграть ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.42, ТБ(2,5) – 2.65.

Форма команд

Два последних матча сборной Судана носили товарищеский формат. Команда уступила в контрольной встрече Эфиопии (2:3), а также сыграла вничью с Зимбабве (0:0).

Прежде Судан безуспешно выступил на Арабском Кубке, где сборная заняла последнее место в группе D, проиграв все три матча с общим счетом 0:1 Ливану, Алжиру и Египту.

Футболисты Гвинеи-Бисау последние игры проводили в квалификации Чемпионата мира. Команда смогла набрать только шесть очков за шесть туров группы I, заняв итоговое второе место, и лившись права продолжить выступления в отборочном цикле. Отметим, что в решающих поединках Гвинея-Бисау сыграла вничью с Гвинеей (0:0) и Суданом (0:0).

Информация для ставок

  • Гвинея-Бисау не забивала голы в 4 прошлых матчах
  • Судан не забивал голы в 4 из последних 5 матчей всех турниров
  • Предыдущая очная встреча соперников завершилась вничью 0:0

Прогноз

Сборным Судана и Гвинеи-Бисау очень трудно даются забитые голы. В связи с этим, обе команды действуют в прагматичном стиле, отдельное внимание уделяя защите. Рекомендуем воспользоваться ставкой на ТМ(2) голов, которая в линии букмекерской конторы Фонбет доступна по коэффициенту 1.74.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.72 2.17 1.43 2.87
Мелбет 1.42 2.73
1XBET 1.42 2.73
Все комментарии
22ycv4cku28r
22ycv4cku28r
09 января в 16:47
Сборная Гвинея-Бисау выиграет матч.
j4z9736pmyx8
j4z9736pmyx8
09 января в 14:28
Сборная Гвинея-Бисау одержит победу.
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