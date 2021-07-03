«Тараз» — «Каспий» Актау. Прогноз на матч чемпионата Казахстана (04.07.2021)

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вчера, 23:54

В 19-м туре чемпионата Казахстана «Каспий» приедет в гости к типичному середняку нынешнего сезона «Таразу». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры называют небольшим фаворитом хозяев поля — на победу «Тараза» коэффициент составляет 2.48. Выбрать победителем «Каспий» можно по коэффициенту 2.85. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.15

Также в линии букмекеры предлагают 2.26 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.59. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.96.

Форма команд

«Тараз» занимает место в середине таблицы и находится не в самой лучшей форме. Команда не может выиграть уже несколько матчей подряд, тренерскому штабу следует вносить изменения в тренировочный процесс, чтобы исправить ситуацию. Нынешний матч с «Каспием» расценивается как противостояние примерно равных по силе соперников, поэтому обещает быть интересным. В последних двух играх «Тараз» проиграл «Акжайыку» (0:3) и сыграл вничью в матче с «Тураном» (1:1).

«Каспий» Актау опережает своего соперника всего на четыре пункта, однако результаты коллектива также не могут радовать руководство и болельщиков. Команда с трудом набирает очки — чтобы обеспечить себе спокойное окончание сезона, коллективу необходимо стабильно набирать очки. В прошлом туре чемпионата Казахстана «Каспий» сыграл в скучную ничью с «Тураном» (0:0), а немного ранее крупно проиграл «Кайрату» (1:5).

Информация для ставок

«Тараз» не может выиграть уже десять матчей подряд, а «Каспий» одержал только три победы

Четыре из последних шести матчей «Тараза» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

За последние пять встреч между коллективами «Тараз» и «Каспий» одержали по две победы, а один матч закончился вничью

Последние четыре матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды находятся не в лучшей форме, в такой ситуации ожидать от них результативной встречи не стоит. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.92 в матче «Метта/ЛУ» — «Спартак».