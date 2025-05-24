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«Атлетик» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.05.2025)

вчера, 21:24
Атлетик

Ставки букмекеров

«Барселона» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.15. В то время на победу «Атлетика» из Бильбао коэффициент составляет 3.25. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 2.89 3.86 2.30
Pari 2.90 4.00 2.30

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит всего 1.8. Поставить на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Атлетик» показывает отличные результаты в нынешнем сезоне. Команда располагается на четвёртом месте, с заработанными 70 баллами, она отстаёт от «Атлетико» всего на три очка. Клуб также выступал в Лиге Европы, где, дойдя до полуфинала, проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:7). Две последние игры «Атлетика» завершились победами над «Хетафе» (2:0), и «Валенсией» (1:0)

«Барселона» выиграла чемпионат Испании, заработав 85 очков. Отрыв от второго места всего одно очко. В Лиге Чемпионов команде повезло не так сильно, она проиграла в полуфинале «Интеру» с общим счётом (6:7). Две последние игры «Барселоны» завершились победой над «Эспаньолом» (2:0), и поражением от «Вильярреала» (2:3).

Информация для ставок

  • «Атлетик» выиграл три последних матча
  • «Барселона» за последние 10 матчей проиграла всего три
  • В четырёх из пяти матчей «Барселоны» матч закончился исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, команды будут играть достаточно остро в атаке и несмотря на статистику, смогут отличиться минимум по одному разу в воротах соперника. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 4.65 1.13 2.69 1.40 2.20 1.62
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:03
Ставлю согласно статистике очных матчей и надеюсь что обе забьют - ОЗ
Гость
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