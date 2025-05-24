«Атлетик» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.05.2025)

Ставки букмекеров
«Барселона» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.15. В то время на победу «Атлетика» из Бильбао коэффициент составляет 3.25. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.85.
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сегодня, 22:00
Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит всего 1.8. Поставить на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.5.
Форма команд
«Атлетик» показывает отличные результаты в нынешнем сезоне. Команда располагается на четвёртом месте, с заработанными 70 баллами, она отстаёт от «Атлетико» всего на три очка. Клуб также выступал в Лиге Европы, где, дойдя до полуфинала, проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:7). Две последние игры «Атлетика» завершились победами над «Хетафе» (2:0), и «Валенсией» (1:0)
«Барселона» выиграла чемпионат Испании, заработав 85 очков. Отрыв от второго места всего одно очко. В Лиге Чемпионов команде повезло не так сильно, она проиграла в полуфинале «Интеру» с общим счётом (6:7). Две последние игры «Барселоны» завершились победой над «Эспаньолом» (2:0), и поражением от «Вильярреала» (2:3).
Информация для ставок
- «Атлетик» выиграл три последних матча
- «Барселона» за последние 10 матчей проиграла всего три
- В четырёх из пяти матчей «Барселоны» матч закончился исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, команды будут играть достаточно остро в атаке и несмотря на статистику, смогут отличиться минимум по одному разу в воротах соперника. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.