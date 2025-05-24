«Атлетик» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.05.2025)

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вчера, 21:24

Ставки букмекеров

«Барселона» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.15. В то время на победу «Атлетика» из Бильбао коэффициент составляет 3.25. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит всего 1.8. Поставить на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Атлетик» показывает отличные результаты в нынешнем сезоне. Команда располагается на четвёртом месте, с заработанными 70 баллами, она отстаёт от «Атлетико» всего на три очка. Клуб также выступал в Лиге Европы, где, дойдя до полуфинала, проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:7). Две последние игры «Атлетика» завершились победами над «Хетафе» (2:0), и «Валенсией» (1:0)

«Барселона» выиграла чемпионат Испании, заработав 85 очков. Отрыв от второго места всего одно очко. В Лиге Чемпионов команде повезло не так сильно, она проиграла в полуфинале «Интеру» с общим счётом (6:7). Две последние игры «Барселоны» завершились победой над «Эспаньолом» (2:0), и поражением от «Вильярреала» (2:3).

Информация для ставок

«Атлетик» выиграл три последних матча

«Барселона» за последние 10 матчей проиграла всего три

В четырёх из пяти матчей «Барселоны» матч закончился исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, команды будут играть достаточно остро в атаке и несмотря на статистику, смогут отличиться минимум по одному разу в воротах соперника. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.