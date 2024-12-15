«Атлетико» — «Хетафе»». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.12.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Хетафе» оценивается по коэффициенту 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.
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1 : 0
завершен
15 декабря 2024, 16:00
воскресенье
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.5.
Форма команд
«Атлетико» воспользовался ошибками двух грандов в чемпионате и максимально к ним приблизился. Команда на данный момент идет на третьем месте с 35 баллами и отстает на три пункта от лидера, но имеет игру в запасе, поэтому победа позволит сравняться по очкам с «Барселоной». Два последних матча «Атлетико» завершились победой над «Слован» Братислава (3:1) и успехом с «Севильей» (4:3).
«Хетафе» выиграл большинство последних матчей, но не всегда играл так успешно, поэтому на данный момент располагается на 15 месте с 16 баллами. Главная цель для команды – остаться в Ла Лиге, поэтому гости в Мадриде постараются сделать все, чтобы как минимум не уступить на выезде. Два последних матча «Хетафе» завершились минимальной победой над «Эспаньолом» (1:0) и поражением от «Реала» Мадрид (0:2).
Информация для ставок
- «Хетафе» выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Атлетико» выиграл семь из десяти домашних поединков на своем поле во всех турнирах
- «Атлетико» выиграл три из пяти встреч у «Хетафе» за последнее время
- Четыре их пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Атлетико» набрал неплохую физическую форму и обязан обыгрывать середняка Ла Лиги на своем поле. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.