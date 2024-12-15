«Атлетико» — «Хетафе»». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.12.2024)

1734259685

15 декабря 2024, 13:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Хетафе» оценивается по коэффициенту 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.5.

Форма команд

«Атлетико» воспользовался ошибками двух грандов в чемпионате и максимально к ним приблизился. Команда на данный момент идет на третьем месте с 35 баллами и отстает на три пункта от лидера, но имеет игру в запасе, поэтому победа позволит сравняться по очкам с «Барселоной». Два последних матча «Атлетико» завершились победой над «Слован» Братислава (3:1) и успехом с «Севильей» (4:3).

«Хетафе» выиграл большинство последних матчей, но не всегда играл так успешно, поэтому на данный момент располагается на 15 месте с 16 баллами. Главная цель для команды – остаться в Ла Лиге, поэтому гости в Мадриде постараются сделать все, чтобы как минимум не уступить на выезде. Два последних матча «Хетафе» завершились минимальной победой над «Эспаньолом» (1:0) и поражением от «Реала» Мадрид (0:2).

Информация для ставок

«Хетафе» выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Атлетико» выиграл семь из десяти домашних поединков на своем поле во всех турнирах

«Атлетико» выиграл три из пяти встреч у «Хетафе» за последнее время

Четыре их пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетико» набрал неплохую физическую форму и обязан обыгрывать середняка Ла Лиги на своем поле. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.