Азербайджан – Швеция. Прогноз на матч Лиги наций (5.09.2024)

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05 сентября 2024, 01:33

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу сборной Швеции линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.58. Ничейный результат котируется по 4.3, а победа хозяев поля принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 за 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

Сборная Азербайджана никак не может выйти на высокий уровень, ведь подбор футболистов не такой широкий, как у других команд. Тем не менее, коллектив бьется в каждом матче и иногда удается создавать проблемы серьезным соперникам. В этой игре хозяева постараются сделать это и со Швецией. Два последних матча сборной Азербайджана завершились победой над Казахстаном (3:2) и неудачей с Албанией (1:3).

У сборной Швеции много проблем, если посмотреть, что коллектив оказался в дивизионе С. Тем не менее, команда является главным фаворитом в группе на повышение и уже с первого тура попытается набирать максимум очков. Потеря баллов в этой встрече будет очень неприятно, но не сделает катастрофы. В прошлой своей игре сборная Швеции крупно проиграла Сербии (0:3), ранее уступила и Дании (1:2).

Информация для ставок

Швеция выиграла три из четырех поединков с Азербайджаном

Сборная Азербайджана выиграла шесть из десяти последних поединков

Швеция проиграла уже три подряд выездных встречи во всех турнирах

Два последних поединка между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Швеция плохо играет на выезде, но в этот раз является большим фаворитом и наверняка добьется нужного результата. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58.