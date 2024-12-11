«Бенфика» — «Болонья». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.12.2024)

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11 декабря 2024, 06:10

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.55. В случае победы «Болоньи», зайдет коэффициент 6.2. Ничью можно поставить по 4.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Бенфика» в последних матчах не оставляет шансов своим соперника, имея целую серию побед в различных турнирах. Команда располагается на 15 месте в групповой таблице Лиги чемпионов и имеет в активе девять очков. Чтоб закрепиться в зоне плей-офф, хозяевам важно обыграть аутсайдера и продвинуться выше на несколько позиций. Два последних матча «Бенфика» выиграла у «Ароки» (2:0) и «Виктории Гимарайнш» (1:0).

«Болонья» провалила первую часть выступлений на этом этапе Лиги чемпионов и на данный момент уже не имеет реальных шансов пройти дальше. Кроме того, шансов в Лиссабоне добиться победы у итальянцев будет очень немного, поэтому даже ничья была бы неплохим исходом для «Болоньи». В последнем туре Серии А коллектив добился ничьей с «Ювентусом» (2:2), а ранее разгромил «Монцу» (4:0).

Информация для ставок

«Бенфика» выиграла восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

Три последних выездных матча «Болоньи» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Португальский клуб забивает на своем стадионе уже в 11 матчах подряд во всех турнирах

Прогноз

«Бенфика» наверняка будет проводить большинство времени на поле соперника, что в конечном итоге превратится в забитые голы. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Пари.