«Бенфика» — «Челси». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (28.06.2025)

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28 июня 2025, 09:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Челси». Поставить на его победу можно по коэффициенту 1.98. Победа «Бенфики» оценивается по 4.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Вероятность исхода «обе забьют» — коэффициент 1.67.

Форма команд

«Бенфика» в групповом этапе вышел с первого места, с заработанными семью очками за три матча. Она опередила «Баварию» на одно очко. Разница мячей положительная, девять забито, и два пропущено. Два последних матча «Бенфики» завершились победой над «Окленд Сити» (6:0), и победой над «Баварией» (1:0).

«Челси» вышла в 1/8 со второго места в своей группе. У команды шесть заработанных очков в трёх играх. Клуб отставал от первого места на один балл. Разница мячей: шесть забитых и три пропущенных. Две последние игры «Челси» завершились поражением от «Фламенго» (1:3), и победой над «Эсперансом» (3:0)

Информация для ставок

«Бенфика» проиграл один матч из десяти последних

«Челси» выиграл восемь игр из десяти прошедших

Три из пяти последних встреч «Челси» завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мостбет.