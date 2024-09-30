«Борнмут» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (30.09.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Борнмут». Команда играет домашний поединок и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Саутгемптона» оценивается по 5.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.
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3 : 1
завершен
вчера, 22:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.63.
Форма команд
«Борнмут» показывает средние результаты и за пять туров смог набрать всего пять очков. Команде очень важно добывать очки стабильно и как можно больше, ведь в концовке сезона будет очень жесткая борьба за место в середине таблицы. В игре с «Саутгемптоном» хозяева приложат максимум усилий для победы. В прошлом туре «Борнмут» крупно проиграл на выезде «Ливерпуль» (0:3), а ранее уступили «Челси» (0:1).
«Саутгемптон» на данный момент идет на предпоследнем месте в АПЛ и набрал всего один пункт. «Святые» не могут победить после возвращения из Чемпионшипа и это становится серьезной проблемой. Гости наверняка попробуют играть более агрессивно против нестабильного «Борнмута», однако и здесь можно быстро оказаться в роли догоняющих. Два последних матча «Саутгемптона» завершились ничьей с «Ипсвичем» (1:1) и победой над «Эвертоном» (2:1 по пенальти) в кубке английской Лиги.
Информация для ставок
- «Борнмут» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть из десяти выездных матчей «Саутгемптона» завершились исходом «обе забьют»
- «Борнмут» выиграл две последних игры у «Саутгемптона»
- Четыре из пяти последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Исходя из статистики, «Борнмут» выглядит увереннее своего соперника и должен набирать очка в предстоящей встрече. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мостбет.