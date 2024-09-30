«Борнмут» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (30.09.2024)

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вчера, 20:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Борнмут». Команда играет домашний поединок и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Саутгемптона» оценивается по 5.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.63.

Форма команд

«Борнмут» показывает средние результаты и за пять туров смог набрать всего пять очков. Команде очень важно добывать очки стабильно и как можно больше, ведь в концовке сезона будет очень жесткая борьба за место в середине таблицы. В игре с «Саутгемптоном» хозяева приложат максимум усилий для победы. В прошлом туре «Борнмут» крупно проиграл на выезде «Ливерпуль» (0:3), а ранее уступили «Челси» (0:1).

«Саутгемптон» на данный момент идет на предпоследнем месте в АПЛ и набрал всего один пункт. «Святые» не могут победить после возвращения из Чемпионшипа и это становится серьезной проблемой. Гости наверняка попробуют играть более агрессивно против нестабильного «Борнмута», однако и здесь можно быстро оказаться в роли догоняющих. Два последних матча «Саутгемптона» завершились ничьей с «Ипсвичем» (1:1) и победой над «Эвертоном» (2:1 по пенальти) в кубке английской Лиги.

Информация для ставок

«Борнмут» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти выездных матчей «Саутгемптона» завершились исходом «обе забьют»

«Борнмут» выиграл две последних игры у «Саутгемптона»

Четыре из пяти последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики, «Борнмут» выглядит увереннее своего соперника и должен набирать очка в предстоящей встрече. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мостбет.