«Боруссия» М — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (29.09.2024)

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28 сентября 2024, 11:18

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.08. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.08. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Боруссия» М выдала очередной слабый старт сезона, где в четырех турах набрала лишь три балла. Команда идет на 14 месте в таблице Бундеслиги и ей очень важно добиваться результатов уже сейчас, иначе она может оказаться на самом дне турнирной таблицы. В двух последних поединках чемпионата Германии «Боруссия» М проиграла на выезде «Айнтрахту» (0:2) и уступила на своем поле «Штутгарту» (1:3).

«Унион» идет без поражений в новом сезоне и чередует победы с ничейными результатами. Берлинская команда идет на шестом месте с восемью баллами, и чтобы развивать свой успех, гостям важно выиграть предстоящий поединок у нестабильной «Боруссии» М. В прошлой игре Бундеслиги «Унион» выиграл на своем поле у «Хоффенхайма» (2:1), а ранее сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (0:0).

Информация для ставок

«Боруссия» М проиграла три из пяти последних матчей во всех турнирах

Три последних матча «Униона» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Унион» выиграл четыре последних поединка с «Боруссией» М

Прогноз

Команды будут начинать осторожно и предстоящий матч является именно тем случаем, когда существует большая вероятность низового поединка. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Пари.