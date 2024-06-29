«Даллас» — «Цинциннати». Прогноз на матч МЛС (30.06.2024)

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29 июня 2024, 20:40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Цинцинати», а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех «Даллас» оценивается по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.55.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.73. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Даллас» не очень успешен в нынешнем сезоне, и чтобы вернуться в зону плей-офф, коллективу придется очень постараться. На данный момент команда располагается на 11 месте с 20 баллами и от девятого места отстает уже на пять пунктов. Домашняя встреча против более успешного «Цинцинати» будет непростой, поэтому победа в такой игре станет настоящим праздником. Два последних поединка «Далласа» завершились поражением от «Сиэтл Саундерс» (2:3) и домашней победой над «Миннесотой» (5:3).

«Цинцинати» проводит очень сильный сезон и на данный момент идет на втором месте в восточной конференции МЛС . Тем не менее, коллектив набрал 39 очков и отстает от лидера на два балла, но имеет игру в запасе. Таким образом клуб может вернуть себе лидерство в случае ближайших успешных результатах. В прошлом туре чемпионата «Цинцинати» проиграл на своем поле «Нью-Инглэнд Революшн» (1:2) и переиграл на своем поле «Филадельфию Юнион» (4:3).

Информация для ставок

«Цинцинати» выиграл восемь из десяти последних поединков при двух поражениях

«Даллас» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

В единственной встрече между клубами несколько лет назад сильнее оказался «Даллас» (3:1).

Прогноз

«Цинцинати» имеет хорошую статистику, и мы предполагаем, что команда с трудом, но сможет ее пополнить еще одной победой. Сделать ставку на успех гостей можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.