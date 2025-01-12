«Дженоа» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (12.01.2025)

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вчера, 09:29

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок отдает предпочтение хозяевам в этой встрече, сделать ставку на которых можно по коэффициенту 2. Успех «Пармы» оценивается за 4.1. В случае ничейного результата сыграют ставки по коэффициенту 3.45.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.95. Низовой исход матча полностью отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.88. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Дженоа» мало проигрывает в последних матчах, однако большая часть матчей заканчивается вничь. Клуб из Генуи занимает 12 место и на данный момент цель снова закрепиться в Серии А является вполне выполнимой. Хозяева имеют шанс воспользоваться не лучшим состоянием «Пармы» и побороться за победу. Два последних матча «Дженоа» завершились выездной победой над «Эмполи» (2:1) и ничьей с «Лечче» (0:0).

«Парма» занимает 15 место в чемпионате и пытается добиться похожей цели как у соперника, а именно сохранить свое место в Серии А. Коллектив всего на один балл отстает от «Дженоа» и если гостям удастся переиграть оппонента на его поле, то продвижение по таблице гарантированно. В прошлом матче чемпионата «Парма» поделила очки с «Торино» (0:0), а ранее обыграла аутсайдера «Монцу» (2:1).

Информация для ставок

Пять из восьми последних матчей «Дженоа» завершились вничью

«Парма» выиграла лишь один поединок на выезде из десяти последних

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках между собой

Прогноз

Обе команды не могут похвастать стабильными результатами, поэтому предстоящий поединок сыграют очень осторожно. Предлагаем поверить малое количество забитых мячей и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.