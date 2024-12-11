«Фейеноорд» — «Спарта» Прага. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.12.2024)

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11 декабря 2024, 06:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Фейеноорда» составляет 1.38. Поставить на «Спарту» можно по 8.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.58. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Фейеноорд» вряд ли может быть доволен своими выступлениями, ведь за пять туров набрал семь очков. Команда занимает 25 место, но все еще рассчитывает попасть в плей-офф и имеет на это вполне реальные шансы. В случае победы над «Спартой», которая явно находится не в лучшей форме, хозяева продвинутся вперед сразу на несколько позиций. Два последних матча «Фейеноорда» завершились выездной победой над «Валвейком» (3:2) и ничьей с «Фортуной» (1:1).

У чешского клуба дела обстоят еще хуже, ведь в его активе всего четыре очка. Команда располагается на 28 месте и шансов попасть в топ-24 с такой конкуренцией буде немного. Выездной поединок в Нидерландах будет для гостей настоящим испытанием, провалить которое нельзя с точки зрения турнирной таблицы. В прошлой игре «Спарта» Прага минимально обыграла «Богемианс» (1:0), а ранее разгромила «Карвину» (4:1).

Информация для ставок

«Фейеноорд» проиграл только два поединка из последних десяти во всех турнирах

«Спарта» Прага выиграла только три поединка из десяти последних

«Фейеноорд» проиграл в трех из четырех последних матчах «Спарте» при одной ничьей

Прогноз

«Фейеноорд» очень силен в домашних стенах и имеет четкую цель побороться за выход из группы Лиги Чемпионов. Предлагаем в этот раз все-таки поверить в хозяев и сделать на них ставку с форой (-1) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Пари.