«Фиорентина» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (02.02.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат можно выбрать по 3.95, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.4.
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2 : 1
завершен
вчера, 17:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.1. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.
Форма команд
«Фиорентина» только в прошлом туре смогла прервать длинную серию без побед, которая пошатнула позиции команды. Теперь клубу из Флоренции важно закрепиться как можно выше, ведь сейчас он занимает седьмое место с 36 пунктами, но отстает сразу от двух соперников на один балл. В домашней игре с «Дженоа» хозяев устроит только победа, поэтому матч ожидается интересный. Два последних поединка «Фиорентины» завершились выездной победой над «Лацио» (2:1) и ничьей с «Торино» (1:1).
«Дженоа» стал чаще побеждать и старается не опускаться ниже середины турнирной таблицы Серии А, но и до зоны еврокубков далековато. Команда занимает 12 место 26 баллами и чувствует себя комфортно после возвращения из нижнего дивизиона. Любые набранные балы с «Фиорентиной» на выезде пойдут на пользу клубу, если гости смогут их набрать. Два последних поединка с участием «Дженоа» завершились победой над «Монцой» (2:0) и поражением с «Ромой» на выезде (1:3).
Информация для ставок
- Шесть из семи последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»
- «Дженоа» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Фиорентина» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Дженоа»
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
На данный момент «Фиорентина» выглядит очень нестабильно, но в последнем туре команда добилась победы над сложным соперником и это должно позитивно повлиять на настрой футболистов. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.