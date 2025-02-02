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«Фиорентина» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (02.02.2025)

вчера, 09:00
Фиорентина

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат можно выбрать по 3.95, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.1. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Фиорентина» только в прошлом туре смогла прервать длинную серию без побед, которая пошатнула позиции команды. Теперь клубу из Флоренции важно закрепиться как можно выше, ведь сейчас он занимает седьмое место с 36 пунктами, но отстает сразу от двух соперников на один балл. В домашней игре с «Дженоа» хозяев устроит только победа, поэтому матч ожидается интересный. Два последних поединка «Фиорентины» завершились выездной победой над «Лацио» (2:1) и ничьей с «Торино» (1:1).

«Дженоа» стал чаще побеждать и старается не опускаться ниже середины турнирной таблицы Серии А, но и до зоны еврокубков далековато. Команда занимает 12 место 26 баллами и чувствует себя комфортно после возвращения из нижнего дивизиона. Любые набранные балы с «Фиорентиной» на выезде пойдут на пользу клубу, если гости смогут их набрать. Два последних поединка с участием «Дженоа» завершились победой над «Монцой» (2:0) и поражением с «Ромой» на выезде (1:3).

Информация для ставок

  • Шесть из семи последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»
  • «Дженоа» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Фиорентина» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Дженоа»
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

На данный момент «Фиорентина» выглядит очень нестабильно, но в последнем туре команда добилась победы над сложным соперником и это должно позитивно повлиять на настрой футболистов. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 09:21
"Фиалки" в поиске собственной игры и минимальная выездная виктория над Лацио в прошлом туре по сути ничего не меняет. Очки достаются с большим трудом, тем более победы. В последний раз хозяева обыгрывали кого-то в Серии А с разницей более чем в мяч еще в ноябре прошлого года. Дженоа успел испортить настроение Милану и Торино, на равных боролся с Наполи и находится в очень хорошем состоянии. Навряд ли на постоянной основе пропускающие хозяева смогут добиться убедительной виктории с разницей более чем в мяч. Гости в состоянии отличиться как минимум однажды. Букмекеры ведут "фиалок" фаворитом без особого на то потенциала.
Гость
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