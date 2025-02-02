«Фиорентина» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (02.02.2025)

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вчера, 09:00

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат можно выбрать по 3.95, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.1. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Фиорентина» только в прошлом туре смогла прервать длинную серию без побед, которая пошатнула позиции команды. Теперь клубу из Флоренции важно закрепиться как можно выше, ведь сейчас он занимает седьмое место с 36 пунктами, но отстает сразу от двух соперников на один балл. В домашней игре с «Дженоа» хозяев устроит только победа, поэтому матч ожидается интересный. Два последних поединка «Фиорентины» завершились выездной победой над «Лацио» (2:1) и ничьей с «Торино» (1:1).

«Дженоа» стал чаще побеждать и старается не опускаться ниже середины турнирной таблицы Серии А, но и до зоны еврокубков далековато. Команда занимает 12 место 26 баллами и чувствует себя комфортно после возвращения из нижнего дивизиона. Любые набранные балы с «Фиорентиной» на выезде пойдут на пользу клубу, если гости смогут их набрать. Два последних поединка с участием «Дженоа» завершились победой над «Монцой» (2:0) и поражением с «Ромой» на выезде (1:3).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»

«Дженоа» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Фиорентина» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Дженоа»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

На данный момент «Фиорентина» выглядит очень нестабильно, но в последнем туре команда добилась победы над сложным соперником и это должно позитивно повлиять на настрой футболистов. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.