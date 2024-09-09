Франция – Бельгия. Прогноз на матч Лиги Наций (09.09.2024)

1725833572

09 сентября 2024, 01:12

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке финалисту прошлого чемпионата мира. На победу сборной Франции принимают ставки по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.75, а победа Бельгии принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 4.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.88. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

Сборная Франции неожиданно уступила в первом туре Лиги Наций и теперь очень важно хотя бы второй домашний матч не провалить. Коллектив не так давно играл с Бельгией в плей-офф Евро 2024 и прошел соперника с большим трудом, поэтому и в этот раз легко хозяевам не будет. В двух последних встречах Франция проиграла Италии (1:3) в Лиге Наций и уступила Испании на Евро 2024 (1:2).

Сборная Бельгии смогла переиграть потенциального аутсайдера группы в первом туре и теперь встретится на выезде с мотивированной Францией, которая очень хочет набрать первые очки в турнире. Между этими коллективами всегда выходят сложные и малорезультативные поединки и с большой вероятностью такой футбол устроит гостей также в этот раз. В прошлой игре Бельгия выиграла у Израиля (3:1), а ранее уступила Франции (0:1).

Информация для ставок

Три из четырех домашних матчей Франции завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Сборная Бельгии не может выиграть на выезде уже четыре поединка подряд

Франция выиграла три последних матча у Бельгии в различных турнирах

Прогноз

Франция считается фаворитом, но матч может пойти по разным сценариям. Предполагаем, что хотя бы по одному мячу в этой игре команды смогут забить. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85.