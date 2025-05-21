«Хайденхайм» — «Эльфсберг». Прогноз на матч чемпионата Германии (22.05.2025)

Ставки букмекеров
В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Эльфсберга», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по 3.65.
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сегодня, 21:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.
Форма команд
«Хайденхайм» завершил сезон в высшем дивизионе Германии (Бундеслига), заняв 16-е место с 29 очками. Не хватило буквально одной победы для того, чтобы подняться на 15-е место и избежать стыковых матчей. Два последних матча «Хайденхайма» завершились победой над «Унион» Берлин (3:0), и поражением от «Вердера» (1:4).
«Эльверсберг» по итогам сезона во второй Бундеслиге занял третье место в зоне стыковых матчей, набрав 58 очков. Команда отстаёт от первого места всего на три очка. Два последних матча «Эльфсберга» завершились домашней победой над «Айнтрахт» Брауншвейг (3:0), и победой на выезде над «Шальке» (2:1)
Информация для ставок
- «Хайденхайм» проиграл четыре матча из десяти
- «Эльверсберг» не проигрывает на протяжении восьми матчей
- Пять из шести последних матчей «Эльверсберга» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что «Хайденхайм» сможет одержать победу на домашнем поле. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.