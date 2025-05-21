«Хайденхайм» — «Эльфсберг». Прогноз на матч чемпионата Германии (22.05.2025)

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вчера, 22:51

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Эльфсберга», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Хайденхайм» завершил сезон в высшем дивизионе Германии (Бундеслига), заняв 16-е место с 29 очками. Не хватило буквально одной победы для того, чтобы подняться на 15-е место и избежать стыковых матчей. Два последних матча «Хайденхайма» завершились победой над «Унион» Берлин (3:0), и поражением от «Вердера» (1:4).

«Эльверсберг» по итогам сезона во второй Бундеслиге занял третье место в зоне стыковых матчей, набрав 58 очков. Команда отстаёт от первого места всего на три очка. Два последних матча «Эльфсберга» завершились домашней победой над «Айнтрахт» Брауншвейг (3:0), и победой на выезде над «Шальке» (2:1)

Информация для ставок

«Хайденхайм» проиграл четыре матча из десяти

«Эльверсберг» не проигрывает на протяжении восьми матчей

Пять из шести последних матчей «Эльверсберга» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что «Хайденхайм» сможет одержать победу на домашнем поле. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.