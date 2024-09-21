«Хайденхайм» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (21.09.2024)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.45. В случае победы «Хайденхайма», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.
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0 : 3
завершен
21 сентября 2024, 16:30
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Хайденхайм» набрал шесть очков в трех турах Бундеслиги, что является неплохим результатом. Тем не менее, букмекеры не очень верят, что коллектив может развить свой успех. В домашней игре с «Фрайбургом» минимальное преимущество на стороне гостей, но это ровным счетом ничего не значит. Два последних матча «Хайденхайма» завершились поражением на выезде от «Боруссии» Дортмунд (2:4) и разгромом «Аугсбурга» (4:0).
«Фрайбург» показал ровно такой же результат, как и его соперник, но уступил на выезде лишь «Баварии» (0:2). Теперь команда вновь хочет набирать максимум баллов и бороться за зону Лиги чемпионов. В игре с «Хайденхаймом» гости постараются добиться преимущества и довести поединок до победного финала. В прошлом туре «Фрайбург» на своем поле обыграл «Бохум» (2:1), а в товарищеской игре разгромил «Базель» (6:0).
Информация для ставок
- «Хайденхайм» выиграл девять из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Фрайбург» проиграл три из десяти последних матчей на выезде
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что игра будет примерно равной, а команды по ее итогам поделят очки, так и не выявив победителя. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Мостбет.