«Хайденхайм» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (21.09.2024)

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21 сентября 2024, 13:46

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.45. В случае победы «Хайденхайма», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Хайденхайм» набрал шесть очков в трех турах Бундеслиги, что является неплохим результатом. Тем не менее, букмекеры не очень верят, что коллектив может развить свой успех. В домашней игре с «Фрайбургом» минимальное преимущество на стороне гостей, но это ровным счетом ничего не значит. Два последних матча «Хайденхайма» завершились поражением на выезде от «Боруссии» Дортмунд (2:4) и разгромом «Аугсбурга» (4:0).

«Фрайбург» показал ровно такой же результат, как и его соперник, но уступил на выезде лишь «Баварии» (0:2). Теперь команда вновь хочет набирать максимум баллов и бороться за зону Лиги чемпионов. В игре с «Хайденхаймом» гости постараются добиться преимущества и довести поединок до победного финала. В прошлом туре «Фрайбург» на своем поле обыграл «Бохум» (2:1), а в товарищеской игре разгромил «Базель» (6:0).

Информация для ставок

«Хайденхайм» выиграл девять из десяти последних поединков во всех турнирах

«Фрайбург» проиграл три из десяти последних матчей на выезде

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что игра будет примерно равной, а команды по ее итогам поделят очки, так и не выявив победителя. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Мостбет.