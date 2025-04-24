«Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (26.04.2025)

1745526021

вчера, 23:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Хоффенхайма» оценивается за 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.47.

Форма команд

«Хоффенхайм» неплохо себя проявил в Лиге Европы, но, увы, не прошёл даже в плей-офф. В Бундеслиге команда идет на 15 месте, имея на счету 30 очков. От зоны вылета их отделяют 10 баллов. Два последних матча закончились домашней победой над «Майнцом» (2:0), и поражением на выезде от «Фрайбурга» (2:3).

«Боруссия» Дортмунд старается набирать очки в Бундеслиге, но в Лиге Чемпионов, после поражения от «Барселоны» (3:4), команда уже не участвует. В Бундеслиге клуб смог набрать 45 очков, и занимает седьмое место. В прошлом туре «Боруссия» Д сыграла вничью с лидером «Баварией» (2:2), и дома победили «Боруссию» М (3:2).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Боруссии» Д, закончились с тоталом более 3 мячей

«Хоффенхайм» одержал лишь одну победу за пять матчей

Три матча «Боруссии» Д завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд наверняка покажет результативный матч. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.