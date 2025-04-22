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«Кальяри» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (23.04.2025)

вчера, 22:47
Фиорентина

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям и предлагает коэффициент на их победу – 2.45. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 7.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle 3.15 3.21 2.47
Pari 3.15 3.20 2.45

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.17. На ТМ 2.5 коэффициент выше – 1.7. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Кальяри» идет на 15 месте в таблице, набрав 30 очков, от зоны вылета его отделяет пять очков. Но от ближайшего соперника его отделяет всего два балла. Проиграв «Интеру» (1:3), «Кальяри» потерпел 16-е поражение за сезон. До этого команда сыграла вничью с «Эмполи» (0:0), занимающую 19 строчку в чемпионате.

«Фиорентина» в первом круге выглядела достойно, и даже пробивалась в четверку лучших. На данный момент команда занимает 8 место, с 53 баллами, отставая от шестого места всего на 4 очка. Два последних матча «Фиорентины» завершились ничьёй с «Пармой» (0:0), и «Целе» (2:2). Ничейный счёт во втором матче с «Целе» в Лиге Конференций подарил «Фиорентине» проход в полуфинал, где она будет сражаться с «Бетисом».

Информация для ставок

  • В двух прошедших домашних матчах «Кальяри» не проигрывал
  • «Фиорентина» не имеет поражений на протяжении 7 матчей
  • В восьми очных встречах команд «Фиорентина» ни разу не проиграла

Прогноз

«Фиорентина» имеет хорошую статистику как против «Кальяри», так и в целом. Предлагаем сделать ставку на победу гостей за 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.63 1.71 2.21 1.37 3.24
Pari 1.70 2.17
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