«Крисиума» — «Флуминенсе». Прогноз на матч Серии А Бразилии (12.07.2024)

1720726217

11 июля 2024, 22:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Крисиума». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.93. Победа «Флуминенсе» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«Крисиума» перед стартом очередного тура занимает 14 место с 16 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Команде очень важно пробиться повыше и занять места, которые позволяют участвовать в международных клубных турнирах. В домашней игре хозяевам важно добиться победы с аутсайдером и по возможности подняться выше в случае осечки конкурентов. Два последних поединка «Крисиумы» завершились выездным поражением от «Витории» (1:2) и минимальным успехом с «Крузейро» (1:0).

«Флуминенсе» остается последней командой в Серии А и практически не набирает очков в последних матчах. Коллектив набрал всего семь баллов и отстает на четыре пункта сразу от двух соперников. Гостям важно набирать очки и не оставаться на самом дне турнирной таблицы, чтобы не запустить и не ухудшить свое положение. В прошлой игре чемпионата «Флуминенсе» уступила на выезде «Форталезе» (0:1), а ранее разошелся миром с «Интернасьоналем» (1:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Крисиумы» завершились исходом «обе забьют»

«Флуминенсе» проиграл четыре из пяти последних встреч с одинаковым счетом (0:1)

«Флуминенсе» выиграл три из пяти поединков с «Крисиумой» за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что команды подарят зрителям интересный поединок и смогут реализовать достаточно голевых моментов. Сделать ставку на тотал больше 2 мячей можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.