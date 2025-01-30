«Лион» — «Лудогорец». Прогноз на матч Лиги Европы (30.01.2025)

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сегодня, 01:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.25. Победа «Лудогорца» оценивается по 12, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 6.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Лион» имеет серию без побед из нескольких матчей, но в Лиге Европы чувствует себя уверенно. Команда расположилась на пятом месте с 14 баллами и имеет хорошие шансы остаться в топ-8. Для этого нужно победить в последнем туре дома или надеяться на благоприятный для клуба исход в параллельных встречах. В двух последних матчах «Лиона» были зафиксированы ничейные результаты с «Нантом» (1:1) и «Фенербахче» (0:0).

«Лудогорец» является одним из аутсайдеров и уже потерял все шансы выйти в плей-офф турнира. Команда набрала всего три очка и занимает 33 место в турнирной таблице, а в предстоящем матче сыграет ради престижа клуба без турнирной мотивации. Даже ничейный результат в игре с мотивированным «Лионом» можно будет считать сенсацией. Два последних матча «Лудогорца» завершились поражениями от «Мидтьюланна» в Лиге Европы (0:2) и товарищеской встрече с «Шахтером» (0:4).

Информация для ставок

«Лион» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Лудогорец» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лион» забивал в восьми из десяти последних матчах на своем стадионе

Прогноз

Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь «Лудогорец» не хочет заканчивать турнир крупным поражением. Все же, рекомендуем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «Лиона» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мостбет.