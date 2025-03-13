«Манчестер Юнайтед» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч Лиги Европы (13.03.2025)

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вчера, 20:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 2.07. Поставить на гостей можно за 4.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.63. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» очень плохо выступает в АПЛ и на следующий сезон останется без еврокубков, особенно если не сможет пройти дальше в Лиге Европы. В первом матче в Испании, команда даже вела в счете, однако довольствовалась лишь ничейным результатом. Два последних матча команды завершились ничьей с «Реалом» Сосьедад в Лиге Европы (1:1) и ничьей с «Арсеналом» в АПЛ (1:1).

«Реал» Сосьедад также не радует стабильностью своих болельщиков, но в матчах Лиги Европы у команды другой настрой и желание дойти до поздних стадий турнира. Несмотря на ничью в домашней встрече с «Манчестер Юнайтед», у гостей вполне есть возможности добиться положительного результата на выезде, что не выглядит невозможным. Два последних поединка «Реала» Сосьедад завершились ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и поражением от «Севильи» (0:1).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл в трех из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» Сосьедад проиграл пять из шести последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мяча

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» играем на своем поле и постарается порадовать болельщиков хотя бы в Лиге Европы. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.