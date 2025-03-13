«Манчестер Юнайтед» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч Лиги Европы (13.03.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 2.07. Поставить на гостей можно за 4.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.63. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.
Форма команд
«Манчестер Юнайтед» очень плохо выступает в АПЛ и на следующий сезон останется без еврокубков, особенно если не сможет пройти дальше в Лиге Европы. В первом матче в Испании, команда даже вела в счете, однако довольствовалась лишь ничейным результатом. Два последних матча команды завершились ничьей с «Реалом» Сосьедад в Лиге Европы (1:1) и ничьей с «Арсеналом» в АПЛ (1:1).
«Реал» Сосьедад также не радует стабильностью своих болельщиков, но в матчах Лиги Европы у команды другой настрой и желание дойти до поздних стадий турнира. Несмотря на ничью в домашней встрече с «Манчестер Юнайтед», у гостей вполне есть возможности добиться положительного результата на выезде, что не выглядит невозможным. Два последних поединка «Реала» Сосьедад завершились ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и поражением от «Севильи» (0:1).
Информация для ставок
- «Манчестер Юнайтед» проиграл в трех из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Реал» Сосьедад проиграл пять из шести последних матчей на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мяча
Прогноз
«Манчестер Юнайтед» играем на своем поле и постарается порадовать болельщиков хотя бы в Лиге Европы. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.