«Милан» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (29.10.2024)

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28 октября 2024, 23:34

Ставки букмекеров

«Милан» является небольшим фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.45. В то время на победу гостей коэффициент составляет 2.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.5.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.82. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.02. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Милан» немного стабилизировал свои результаты и вновь готов бороться за самые высокие места во всех турнирах. В чемпионате Италии «Россонери» идут только на восьмом месте с 14 баллами и на два пункта отстают сразу от четырех конкурентов. В случае победы над лидером Серии А, хозяева заметно улучшат свое положение в таблице. Два последних матча «Милана» завершились победами над «Брюгге» в Лиге чемпионов (3:1) и «Удинезе» в чемпионате (1:0).

«Наполи» неплохо проявляет себя в новом сезоне и заслуженно является лидером в чемпионате Италии. Команда набрала 22 очка и обходит ближайшего соперника на четыре пункта. Потеря очков в Милане не входит в план неаполитанцев, поэтому встреча будет максимально напряженной. В прошлом туре «Наполи» минимально обыграл «Лечче» (1:0), а ранее одолел «Эмполи» (1:0).

Информация для ставок

«Милан» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Наполи» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

«Милан» выиграл три из пяти последних встреч с «Наполи» при двух ничьих

Прогноз

Команды являются принципиальными соперниками и постараются порадовать своих болельщиков результатом. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.