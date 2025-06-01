«Сиэтл Саундерс» — «Миннесота». Прогноз на матч МЛС (2.06.2025)

Ставки букмекеров
«Сиэтл Саундерс» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.9. В то время на победу гостей коэффициент составляет 4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.6.
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завтра, 01:00
Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.98. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.82.
Форма команд
«Сиэтл Саундерс» идет в группе лидеров и перед очередным туром занимает четвертое место в таблице западной конференции. Коллектив набрал 26 очков и находится всего в шести пунктах от лидера. Два последних матча «Сиэтл Саундерс» завершились победами над «Далласом» (1:0), и «Сан Диего» (1:0)
«Миннесота» располагается сразу перед своим оппонентом, на третьем месте, с заработанными 27 очками в западной конференции. Команда имеет хорошую статистику по мячам, на 23 забитых приходится 14 пропущенных. Две последние встречи «Миннесоты» завершились ничьёй с «Остин ФК» (1:1), и «Ванкувером» (0:0).
Информация для ставок
- «Сиэтл Саундерс» из десяти матчей проиграл всего два
- «Миннесота» не проигрывает на протяжении четырёх встреч
- 15 последних домашних игр «Сиэтл Саундерс» не завершились поражениями
Прогноз
«Сиэтл Саундерс» является большим фаворитом в это встрече и наверняка сможет набрать три очка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.