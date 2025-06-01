«Сиэтл Саундерс» — «Миннесота». Прогноз на матч МЛС (2.06.2025)

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сегодня, 00:34

Ставки букмекеров

«Сиэтл Саундерс» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.9. В то время на победу гостей коэффициент составляет 4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.6.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.98. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Сиэтл Саундерс» идет в группе лидеров и перед очередным туром занимает четвертое место в таблице западной конференции. Коллектив набрал 26 очков и находится всего в шести пунктах от лидера. Два последних матча «Сиэтл Саундерс» завершились победами над «Далласом» (1:0), и «Сан Диего» (1:0)

«Миннесота» располагается сразу перед своим оппонентом, на третьем месте, с заработанными 27 очками в западной конференции. Команда имеет хорошую статистику по мячам, на 23 забитых приходится 14 пропущенных. Две последние встречи «Миннесоты» завершились ничьёй с «Остин ФК » (1:1), и «Ванкувером» (0:0).

Информация для ставок

«Сиэтл Саундерс» из десяти матчей проиграл всего два

«Миннесота» не проигрывает на протяжении четырёх встреч

15 последних домашних игр «Сиэтл Саундерс» не завершились поражениями

Прогноз

«Сиэтл Саундерс» является большим фаворитом в это встрече и наверняка сможет набрать три очка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.