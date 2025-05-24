«Торино» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (25.05.2025)

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вчера, 21:45

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Пари предлагает коэффициент 1.55 на победу «Ромы», что делает его фаворитом поединка. В случае победы «Торино» зайдет коэффициент 6.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.4.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.85. Низовой исход матча можно взять по коэффициенту 1.97. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Торино» является средней командой чемпионата, и располагается в центре таблицы на 11 месте. В активе клуба находятся 44 очка, что позволяет иметь отрыв от зоны вылета в 13 баллов, и отставание от зоны еврокубков на 21 балл. Две последние игры «Торино» завершились поражениями от «Интера» (0:2), и «Лечче» (0:1).

«Рома» показывает неплохие результаты в итальянском чемпионате. На данный момент команда занимает пятое место, с заработанными 66 баллами. Отрыв от шестого, и отставание от четвёртого мест составляет всего одно очко. Два последних матча «Ромы» завершились поражением от «Аталанты» (1:2), и победой над «Миланом» (3:1)

Информация для ставок

«Торино» выиграл один матч из пяти прошедших

«Рома» выиграла четыре из пяти матчей

Шесть из десяти матчей «Торино» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики последних матчей, много мячей в этом поединке ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Пари.