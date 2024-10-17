«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (19.10.2024)

1729198748

вчера, 23:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.53. Ничейный результат котируется по 4.9, а победа «Вест Хэма» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.6. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3 по 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Тоттенхэм» не отличается особой стабильностью и за семь стартовых туров набрал 10 очков, что позволяет команде занимать девятое место. Коллектив принимает на своем поле «молотобойцев» и намерен набрать важные три балла, которые помогут подняться выше турнирной таблицы. В прошлом туре «Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» (2:3), а ранее в Лиге Европы переиграл «Ференцварош» (2:1).

«Вест Хэм» только в прошлом туре прервал серию без побед, которая длилась несколько матчей и вышел на 12 место в турнирной таблице АПЛ . «Молотобойцы» набрали восемь очков и пытаются подняться еще выше, но для этого важно набирать очки в поединках подобных этому, хотя шансов у гостей вряд ли будет много. Два последних матча «Вест Хэма» завершились крупной победой над «Ипсвичем» (4:1) и ничьей с «Брентфордом» (1:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти выездных матчей «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют»

«Тоттенхэм» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Тоттенхэм» выиграл у «Вест Хэма» всего один матч из пяти последних при двух поражениях

Прогноз

В этом поединке предлагаем поверить в хозяев, которые на данном отрезке сезона выглядят сильнее своего соперника. Предлагаем сделать ставку на успех «Тоттенхэма» по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.