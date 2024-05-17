«Унион» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (18.05.2024)

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вчера, 22:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Унион». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Фрайбурга» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Унион» казалось, стабилизировал свои результаты и приблизился к середине турнирной таблицы, но последние туры опустили столичную команду в зону вылета. Коллектив идет на 16 месте с 30 баллами и отстает от «Майнца» на два пункта. Берлинской команде нужно побеждать и надеяться на осечку конкурентов, иначе с большой вероятностью придется играть стыковые матчи плей-офф. Два последних матча «Униона» завершились поражениями от «Кельна» (2:3) и «Бохума» (3:4).

«Фрайбург» перед стартом заключительного тура борется за место в еврокубках и на данный момент занимает восьмое место с 42 баллами. Коллектив отстает от ближайшего соперника и места в Лиге конференций на один пункт, поэтому будет играть исключительно на победу против аутсайдера Бундеслиги. В прошлом туре «Фрайбург» сыграл с «Хайденхаймом» (1:1), а ранее поделил очки с «Кельном» (0:0).

Информация для ставок

«Фрайбург» выиграл три из пяти последних матчей на выезде

«Унион» проиграл пять из шести последних матчей в Бундеслиге

«Унион» выиграл два из пяти последних матчей с «Фрайбургом» при одном поражении

Три из пяти последних матча между клубами завершились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

Обе команды нуждаются в победе и решают разные задачи в чемпионате. Предполагаем, что сильнее окажется более стабильный «Фрайбург», поставить на который можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.