«Венеция» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (25.05.2025)

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вчера, 22:16

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.55. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.4, а победа «Венеции» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.02. Ставка на «обе забьют» составляет 1.88.

Форма команд

«Венеция» неудачно выступает в Серии А. Команда находится в зоне вылета на 19 месте, с заработанными 29 очками. Чтобы выйти из «красной зоны», ей необходимо всего три очка. Две последние встречи «Венеции» завершились домашней победой над «Фиорентиной» (2:1), и поражением на выезде от «Кальяри» (0:3)

«Ювентус» показывает неплохую игру в нынешнем сезоне. Команда занимает почетное четвертое место в зоне еврокубков. С заработанными 67 баллами, клуб отстаёт от топ-3 на семь очков. Но сместить «старую синьору» могут идущие по пятам «Рома» и «Лацио». Последние игры «Ювентуса» завершились ничьёй с «Лацио» (1:1), и победа над «Удинезе» (2:0).

Информация для ставок

«Венеция» выиграла один матч из пяти

«Ювентус» не проигрывает на протяжении четырёх последних матчей

Пять прошедших гостевых игр «Ювентуса» не завершились победами

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным для обеих команд, но они смогут минимум по одному разу отличиться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.