«Вердер» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (21.12.2024)

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21 декабря 2024, 09:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Униона» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Вердер» уже несколько матчей подряд набирает очки, что помогло команде продвинуться гораздо выше в турнирной таблице. Бременский клуб на данный момент располагается на девятом месте с 22 баллами и опережает нынешнего соперника на пять пунктов. В случае сегодняшней победы, хозяева еще сильнее закрепятся на своей позиции. В прошлой игре «Вердер» на выезде обыграл аутсайдера «Санкт-Паули» (2:0), а ранее справился с «Бохумом» (1:0).

«Унион» уже давно не выигрывает и опускается все ближе к зоне вылета Бундеслиги. На данный момент команда из столицы Германии располагается на 12 месте с 17 очками, но опережает ближайшего аутсайдера на семь пунктов. Гостям нужно прервать свою серию без побед, но и ничейный результат не станет большим разочарованием в этой игре. Два последних матча «Унион» завершились ничьей с «Бохумом» (1:1) и поражением на выезде от «Штутгарта» (2:3).

Информация для ставок

«Унион» не может выиграть уже восемь поединков подряд во всех турнирах

«Вердер» выиграл только три домашних матча из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Унион» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Вердера»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным и команды порадуют зрителей забитыми мячами, что подтверждает статистика личных встреч. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Мостбет.