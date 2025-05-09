«Вольфсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (9.05.2025)

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сегодня, 00:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Хоффенхайма» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.

Форма команд

«Вольфсбург» после череды поражений опустился аж на 12 место, заработав всего 39 очков. Из Кубка Германии команда вылетела в 1/4 от «РБ Лейпцига» (0:1). Руководство команды решило не дожидаться конца сезона и досрочно расторгло контракт с главным тренером. Два последних матча «Вольфсбурга» закончились поражениями от «Фрайбургом» (0:1), и «Боруссии» Дортмунд (0:4).

«Хоффенхайм» располагается очень близко к зоне вылета. Команда находится на 15 месте, имея 31 очко. От зоны вылета его отделяет пять баллов. Команды уже встречались в 1/8 Кубка Германии, где «Вольфсбург» обыграл «Хоффенхайм» (0:3). Два последних матча завершились поражением от «Боруссии» Дортмунд (2:3), и ничьёй с «Боруссией» М (4:4).

Информация для ставок

«Вольфсбург» не выигрывает на протяжении восьми матчей

Три последних встречи «Хоффенхайма» завершились с тоталом больше 4 мячей

«Хоффенхайм» выиграл два раза за десять матчей

Прогноз

В последних личных встречах между собой команды забивают достаточно много, и в этот раз стоит ожидать результативного матча. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.