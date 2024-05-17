«Вольфсбург» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (18.05.2024)

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вчера, 15:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Майнц». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Вольфсбурга» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Вольфсбург» провел слабый сезон, но смог заранее обеспечить себе место в Бундеслиге на следующий сезон. Команда занимает 12 место с 37 баллами и отстает на два пункта от «Вердера». Команда принимает на своем поле «Майнц», который еще борется за выживание и будет максимально мотивирован, поэтому встреча носит в себе интригу и будет интересной. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились поражением от «Баварии» (0:2) и победой над «Дармштадтом» (3:0).

«Майнц» находился еще месяц назад в критической ситуации, но благодаря сплоченности и общим усилиям команде удалось покинуть зону вылета. Сейчас «Майнц» располагается на 15 месте с 32 баллами и обходит ближайшего конкурента «Унион» на два очка. Коллектив однозначно будет играть на победу, чтобы не зависеть от результата параллельных встреч заключительного тура. В прошлом туре «Майнц» уверенно обыграл «Боруссию» Дортмунд (3:0), а ранее сыграл вничью с «Хайденхаймом» (1:1).

Информация для ставок

«Вольфбсург» выиграл два матча из десяти последних на своем поле

·«Майнц» проиграл только один матч из десяти последних матчей в чемпионате Германии

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Вольфсбург» выиграл три из пяти последних встреч с «Майнцом»

Прогноз

Команды редко забивают друг другу в личных встречах и в этот раз один из коллективов может не забить. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.