«Жирона» — «Атлетико». Прогноз на матч Ла Лиги (25.05.2025)

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вчера, 21:09

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.05. В случае победы «Жироны», зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.97 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.83. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Жирона» показывает неудовлетворительную игру в нынешнем сезоне. Команда располагается в нижней части таблицы на 15 месте. В активе клуба находится 41 очко. Клуб опережает зону вылета всего на одно очко. Две последние игры «Жироны» завершились победой над «Вальядолидом» (1:0), и поражением от «Реал» Сосьедада (2:3).

«Атлетико» показывает прекрасную игру, и в турнирной таблице открывает тройку лидеров. Он заработал 73 очка, что позволяет оторваться от четвертого места на три очка. Команда выступала в Кубке Испании, где проиграли «Барселоне» в полуфинале с общим счётом (4:5). Два последних матча «Атлетико» завершились поражением от «Осасуны» (0:2), и победой над «Бетисом» (4:1).

Информация для ставок

«Жирона» победила два раза, за прошедшие 15 матчей

«Атлетико» проиграл один матч из пяти

Пять из шести матчей «Атлетико» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на победу «Атлетико» по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Мостбет.