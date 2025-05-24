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«Жирона» — «Атлетико». Прогноз на матч Ла Лиги (25.05.2025)

вчера, 21:09
Жирона

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.05. В случае победы «Жироны», зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 3.22 3.65 2.19
Pinnacle 3.33 3.57 2.24
Pari 3.20 3.55 2.25

Также в линии букмекеры предлагают 1.97 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.83. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Жирона» показывает неудовлетворительную игру в нынешнем сезоне. Команда располагается в нижней части таблицы на 15 месте. В активе клуба находится 41 очко. Клуб опережает зону вылета всего на одно очко. Две последние игры «Жироны» завершились победой над «Вальядолидом» (1:0), и поражением от «Реал» Сосьедада (2:3).

«Атлетико» показывает прекрасную игру, и в турнирной таблице открывает тройку лидеров. Он заработал 73 очка, что позволяет оторваться от четвертого места на три очка. Команда выступала в Кубке Испании, где проиграли «Барселоне» в полуфинале с общим счётом (4:5). Два последних матча «Атлетико» завершились поражением от «Осасуны» (0:2), и победой над «Бетисом» (4:1).

Информация для ставок

  • «Жирона» победила два раза, за прошедшие 15 матчей
  • «Атлетико» проиграл один матч из пяти
  • Пять из шести матчей «Атлетико» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на победу «Атлетико» по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Мостбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 3.46 1.27 2.29 1.64 1.76 1.98
Pinnacle 3.85 1.28 2.32 1.66 1.85 2.07
Pari 2.25 1.65
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:01
Жирона явно уже не та ставлю на Атлетико - П2.
Гость
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