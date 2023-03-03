«Торино» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (05.03.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают преимущество хозяевам предстоящей встречи. На победу «Торино» коэффициент составляет 2.35. На успех гостей можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.5. Ничья в матче будет стоить 2.95.
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06 марта 2023, 22:45
понедельник
Сделать ставку на результативный матч можно по коэффициенту 2.4 (ТБ 2.5), а тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 1.58. На исход «обе забьют» можно поставить по 2.02.
Форма команд
«Торино» в последних турах не радует болельщиков и смог добиться только одной победы в пяти играх. Коллектив был вынужден опуститься на девятое место и имеет в своем активе 31 балл, отставая от нынешнего соперника на четыре пункта. В прошлом туре «Торино» не смог добыть очки в выездной встрече с «Ювентусом» (2:4), а ранее не получилось обыграть на своем поле «Кремонезе» (2:2).
«Болонья» показывает отличные результаты в Серии А, что подтверждают 12 набранных баллов в пяти последних турах. Это помогло команде подняться уже на восьмое место с 35 баллами, а отставание от зоны еврокубков составляет всего шесть очков. Два последних матча «Болоньи» завершились победами над «Интером» (1:0) и «Сампдорией» (2:1).
Информация для ставок
- «Болонья» выиграла пять из восьми последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести последних встреч «Торино» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Три из пяти матчей между клубами завершились ничейными результатами
- Четыре из пяти последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Торино» играет на своем стадионе и постарается сыграть первым номером, но вряд ли сможет победить. Предполагаем, что «Болонья» добьется очередного успеха, а поставить на гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.5.