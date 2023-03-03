«Торино» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (05.03.2023)

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сегодня, 13:24

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают преимущество хозяевам предстоящей встречи. На победу «Торино» коэффициент составляет 2.35. На успех гостей можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.5. Ничья в матче будет стоить 2.95.

Сделать ставку на результативный матч можно по коэффициенту 2.4 ( ТБ 2.5), а тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 1.58. На исход «обе забьют» можно поставить по 2.02.

Форма команд

«Торино» в последних турах не радует болельщиков и смог добиться только одной победы в пяти играх. Коллектив был вынужден опуститься на девятое место и имеет в своем активе 31 балл, отставая от нынешнего соперника на четыре пункта. В прошлом туре «Торино» не смог добыть очки в выездной встрече с «Ювентусом» (2:4), а ранее не получилось обыграть на своем поле «Кремонезе» (2:2).

«Болонья» показывает отличные результаты в Серии А, что подтверждают 12 набранных баллов в пяти последних турах. Это помогло команде подняться уже на восьмое место с 35 баллами, а отставание от зоны еврокубков составляет всего шесть очков. Два последних матча «Болоньи» завершились победами над «Интером» (1:0) и «Сампдорией» (2:1).

Информация для ставок

«Болонья» выиграла пять из восьми последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних встреч «Торино» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из пяти матчей между клубами завершились ничейными результатами

Четыре из пяти последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Торино» играет на своем стадионе и постарается сыграть первым номером, но вряд ли сможет победить. Предполагаем, что «Болонья» добьется очередного успеха, а поставить на гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.5.