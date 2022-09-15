«Торпедо» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России. (17.09.2022)

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вчера, 10:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА . Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.38. Победа «Торпедо» оценивается по 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Торпедо» на данный момент является худшей командой чемпионата России и после девяти туров смог набрать лишь один балл. Команда оказалась не готова к РПЛ и практически после трети сезона является главным претендентом на возвращение в ФНЛ . В прошлом туре «Торпедо» уступил на выезде «Уралу» (0:2), а в кубке России обыграл «Сочи» (3:1).

ЦСКА продолжает радовать своих болельщиков результатами и все еще пытается навязать борьбу «Зениту» за лидерство в РПЛ . На данный момент коллектив занимает второе место с 20 набранными баллами и отстает от чемпиона страны всего на три балла. В матче с аутсайдером от «армейцев» ждут исключительно победы. В кубке страны ЦСКА обыграл «Урал» (2:1), а в чемпионате разгромил «Краснодар» (4:1).

Информация для ставок

«Торпедо» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

ЦСКА забивал в семи из десяти последних матчей на выезде

забивал в семи из десяти последних матчей на выезде Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

ЦСКА выиграл шесть из десяти последних встреч с «Торпедо»

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