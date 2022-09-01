«Торпедо» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (05.09.2022)

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вчера, 19:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ростов». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.97. Победа «Торпедо» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Торпедо» до сих пор нечем порадовать своих поклонников, ведь долгожданное возвращение в РПЛ пока себя не оправдывает. Команда много пропускает (18 мячей) и закономерно идет одной из последних в турнирной таблице с одним набранным баллом. В матче с мощным «Ростовом» коллективу придется постараться, чтобы раздобыть очки. В матче кубка страны «Торпедо» уступил ЦСКА (0:2), а в чемпионате крупно проиграл «Краснодару» (1:4).

«Ростов» остается все еще непобежденным в чемпионате России, однако в некоторых матчах команде откровенно везло. После семи туров в активе команды Валерия Карпина числится уже 13 баллов, а отрыв от лидера составляет всего четыре пункта. В предстоящем матче с аутсайдером от клуба с Юга России болельщики ждут только победного результата. В кубке России «Ростов» обыграл на своем поле «Динамо» Москва (2:0), а в чемпионате сыграл вничью с ЦСКА (0:0).

Информация для ставок

«Торпедо» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ростов» забивал в девяти из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ростов» проиграл два последних матча с «Торпедо» Москва

Прогноз

«Ростов» на данный момент гораздо мощнее и увереннее, чем «Торпедо». Мы практически не сомневаемся в выездной победе команды и предлагаем сделать на нее ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97.