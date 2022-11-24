«Торпедо» — «Урал». Прогноз на матч кубка России (26.11.2022)

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сегодня, 09:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Торпедо» оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.8. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.87.

Форма команд

«Торпедо» не смог набрать в прошлом туре полноценные очки и остался на третьем месте с семью пунктами. Команда гарантировала себе третье место и продолжение турнира в ветке «путь регионов», а отставание в три очка от ЦСКА будет отыграть очень сложно. Тем не менее, в матче с лидером группы московский коллектив постарается себя проявить. Прошлый поединок «Торпедо» уступил «Сочи» (1:2 по пенальти), а в чемпионате проиграл на своем поле «Зениту» (0:2).

«Урал» вырвался на первое место в группе, где перед последним туром имеет 11 очков и на один пункт опережает ЦСКА . Команда из Екатеринбурга хочет выиграть группу, что придаст уверенности в дальнейшей борьбе, а потом постарается выиграть последний тур и красиво завершить календарный футбольный год. Два последних матча «Урала» завершились победой над ЦСКА (1:0 по пенальти) и успехом в РПЛ с «Факелом» (2:0).

Информация для ставок

«Урал» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

«Торпедо» проиграл четыре последних домашних встречи на своем поле

«Урал» выиграл два последних матча у «Торпедо»

Три из пяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Урал» выглядит гораздо стабильнее «Торпедо» и в последнем туре кубка России имеет гораздо больше шансов закончить турнир на мажорной ноте. Предлагаем сделать ставку на гостей по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.