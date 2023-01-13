«Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (15.01.2023)

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вчера, 23:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Тоттенхэма» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Тоттенхэм» играет крайне нестабильно, но все еще удерживается в зоне еврокубков. Сейчас «шпоры» имеют в своем активе 33 балла и занимают пятом место, уступая два очка ближайшему сопернику. В принципиально дерби с «Арсеналом», от команды Конте стоит ждать агрессивный футбол с желанием больше владеть мячом. В прошлой игре «Тоттенхэм» минимально обыграл «Портсмут» в кубке ФА (1:0), а ранее разгромил «Кристал Пэлас» (4:0).

«Арсенал» не смог выиграть в крайнем туре АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0), но остается лидером турнирной таблицы, набрав на данный момент 44 очка, что на пять пунктов больше, чем у «Манчестер Сити». «Канониры» имеют хорошую возможность реально побороться за золотые медали, чего не было очень давно, поэтому приложат максимум усилий для победы в северном дерби Лондона. В кубке ФА «Арсенал» без особых проблем прошел «Оксфорд Юнайтед» (3:0).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» проиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

«Арсенал» выиграл восемь из десяти последних выездных поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Тоттенхэм» выиграл четыре из шести последних матчей с «Арсеналом» при двух поражениях

Прогноз

«Тоттенхэм» на данный момент выглядит слабее «канониров», но за счет эмоций может добиться хорошего результата. Тем не менее, предлагаем не рисковать и сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.