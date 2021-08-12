«Уэска» — «Эйбар». Прогноз на матч Сегунды (13.08.2021)

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вчера, 22:15

13 августа 2021 года «Уэска» примет «Эйбар» в рамках первого тура Сегунды. Оба клуба очень плохо проявили себя в прошлом сезоне в Примере, они боролись за выживание, но не смогли довести дело до конца. Символично, что в первом туре встречаются два главных аутсайдера Ла Лиги прошлого сезона. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Уэска». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.00 и на победу «Эйбара» по коэффициенту 3.40.

Форма команд

«Уэска» в предсезонных матчах не может похвастаться хорошим уровнем игры. Клуб трижды проиграл и два раза выиграл. Команда аномально мало забивает и много пропускает. Пожалуй, самый плохой матч в исполнении клуба в предсезонном турнире был сыгран против «Реала Сосьедад». Этот поединок завершился со счетом 1:6 в пользу «Сосьедада». «Уэска» отвратительно играет в атаку, команда не может забить несколько игр кряду.

Ситуация «Эйбара» выглядит еще хуже, чем у «Уэски». Команда проиграла почти все товарищеские матчи и не может похвастаться обилием забитых мячей. Клуб больше пропускает, чем забивает. Команда уступила «Реалу Сосьедад» (1:3), а также проиграла «Аморебьете» (1:2). Это будет интересное противостояние, оба клуба заняли последние места в прошлом сезоне Примеры.

Информация для ставок

«Эйбар» проиграл четыре матча из последних шести

«Уэска» забила четыре гола в последних пяти матчах

«Эйбар» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.64.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в другом матче Сегунды.