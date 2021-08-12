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«Уэска» — «Эйбар». Прогноз на матч Сегунды (13.08.2021)

вчера, 22:15

13 августа 2021 года «Уэска» примет «Эйбар» в рамках первого тура Сегунды. Оба клуба очень плохо проявили себя в прошлом сезоне в Примере, они боролись за выживание, но не смогли довести дело до конца. Символично, что в первом туре встречаются два главных аутсайдера Ла Лиги прошлого сезона. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.522.933.40
Лига Ставок 2.36 3.00 3.30
Фонбет 2.20 3.05 3.65
Мелбет 2.25 3.14 3.52
1XBET 2.25 3.14 3.52
BetBoom 2.28 3.05 3.70

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Уэска». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.00 и на победу «Эйбара» по коэффициенту 3.40.

Форма команд

«Уэска» в предсезонных матчах не может похвастаться хорошим уровнем игры. Клуб трижды проиграл и два раза выиграл. Команда аномально мало забивает и много пропускает. Пожалуй, самый плохой матч в исполнении клуба в предсезонном турнире был сыгран против «Реала Сосьедад». Этот поединок завершился со счетом 1:6 в пользу «Сосьедада». «Уэска» отвратительно играет в атаку, команда не может забить несколько игр кряду.

Ситуация «Эйбара» выглядит еще хуже, чем у «Уэски». Команда проиграла почти все товарищеские матчи и не может похвастаться обилием забитых мячей. Клуб больше пропускает, чем забивает. Команда уступила «Реалу Сосьедад» (1:3), а также проиграла «Аморебьете» (1:2). Это будет интересное противостояние, оба клуба заняли последние места в прошлом сезоне Примеры.

Информация для ставок

  • «Эйбар» проиграл четыре матча из последних шести
  • «Уэска» забила четыре гола в последних пяти матчах
  • «Эйбар» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.64.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в другом матче Сегунды.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.89 1.98 1.51 2.67
Лига Ставок 1.84 1.90 1.48 2.55
Мелбет 1.55 2.39
1XBET 1.55 2.39
BetBoom 1.93 1.91 1.55 2.52 1.27 3.85
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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:46
Ставка ОЗ думаю пройдет
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